Benzema brilha na estreia, marca hat-trick e comanda goleada do Al-Hilal

Karim Benzema teve uma estreia marcante pelo Al-Hilal nesta quinta-feira (5/5). Escalado como titular por Simone Inzaghi, o atacante francês foi o grande destaque da goleada por 6 x 0 sobre o Al Akhdoud, pela 21ª rodada do Campeonato Saudita, e mostrou impacto imediato com um hat-trick e uma assistência. O brasileiro Malcom também balançou a rede, enquanto Al Dawsari marcou outros dois gols para completar a goleada.

O retorno de Benzema aos gramados aconteceu apenas dez dias após sua última atuação, curiosamente também contra o Al Akhdoud. Naquele jogo, disputado em 26 de janeiro, pela 18ª rodada, o francês ainda vestia a camisa do Al-Ittihad e contribuiu para a vitória por 2 x 1 da equipe.

Além disso, o atacante ficou fora dos confrontos diante de Al Fateh e Al Najma, período que antecedeu sua transferência polêmica para o Al-Hilal, oficializada na última segunda-feira (2/2).

Com a camisa do Al-Ittihad nesta temporada, Benzema havia disputado 21 jogos e marcado 16 gols. Agora, com os três gols anotados na estreia pelo Al-Hilal, chegou a 19 bolas na rede no total em 2025/26.

A vitória recolocou o Al-Hilal no caminho das vitórias após três empates seguidos. Além disso, manteve a equipe na liderança do Campeonato Saudita, com 50 pontos, abrindo vantagem sobre os principais concorrentes.

Veja os melhores momentos da estreia do Benzema pelo Al-Hilal:

