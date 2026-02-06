Lucas Ramon diz que abriu mão de muita coisa pelo São Paulo

Aos 31 anos, o jogador assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2027, com cláusula de renovação automática condicionada ao cumprimento de metas esportivas - (crédito: Foto: Reprodução de Vídeo)

O lateral-direito Lucas Ramon foi oficialmente apresentado como novo reforço do São Paulo na manhã desta sexta-feira (06/2), no CT da Barra Funda. Aos 31 anos, o jogador assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2027, com cláusula de renovação automática condicionada ao cumprimento de metas esportivas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a coletiva, Lucas revelou que precisou abrir mão de valores financeiros para antecipar sua chegada ao Tricolor. Segundo o atleta, o período após a assinatura do pré-contrato foi conturbado, e ele chegou a se sentir prejudicado enquanto ainda defendia o Mirassol.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Romário diz que atuais jogadores da Seleção não têm chance de virarem lendas

"Foi muito difícil pra mim como atleta. Passei um mês muito complicado. Eu e meu empresário tentamos de todas as formas estar aqui o mais rápido possível. Tivemos que abrir mão de muita coisa, mas por respeito ao Mirassol não cabe entrar em detalhes. Sou muito grato ao meu estafe. Abrimos mão de muita coisa para chegar antes. Estava sendo prejudicado", afirmou.

Lucas Ramon tinha vínculo com o Mirassol até abril deste ano e havia assinado um pré-contrato com o São Paulo no fim da última temporada. No entanto, não houve acordo entre os clubes para uma liberação antecipada, já que o Tricolor, em meio a dificuldades financeiras, não aceitou pagar pela saída imediata do jogador. Assim para viabilizar o negócio, o próprio lateral optou por renunciar a valores que tinha a receber.

Leia também: Fluminense pode ter Hércules e Soteldo contra o Bahia

Ansioso para jogar no São Paulo

Ainda sem data definida para a estreia, Lucas Ramon afirmou que segue em processo de adaptação física e técnica. Aliás, o lateral chega para disputar posição na direita com Maik e Cédric, e reconheceu que ainda não está em sua melhor condição.

"Estou me preparando desde o dia que cheguei, tentando me adaptar o mais rápido possível. Ainda não estou 100%. O Maik é muito promissor, o Cédric tem experiência na Europa. Venho com humildade, disposição e muito trabalho. Vou brigar pelo meu espaço para, quando a oportunidade aparecer, estar pronto", destacou.

Leia também: Flamengo e Internacional empatam em 1 x 1 na estreia de Paqquetá em casa

Por fim, ao falar sobre a escolha pelo São Paulo, Lucas adotou tom emocional e afirmou que a decisão foi motivada pelo peso da camisa e pelo desejo de construir uma história no clube.

"Escolhi o São Paulo porque ele é único. Quando surgiu a chance de vestir essa camisa, mexeu comigo, com meus pais. Não tem como, é o São Paulo. Tocou o coração. Quero fazer história aqui e buscar grandes conquistas", afirmou.

Leia também: Série B terá playoff e não será paralisado durante a Copa

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.