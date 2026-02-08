Inter vence o São Luiz por 3 a 1 e chega às semis

Primeiro tempo movimentado no Beira-Rio
Logo no apito inicial, a partida deixou claro que não teria estudo e nem pausa. Aos 2 minutos, o lateral Bernabei tocou com precisão e achou Aguirre perto da grande área. Com firmeza, o lateral dominou e finalizou, enquanto Gabriel falhou feio: 1 a 1. Porém, o São Luiz reagiu imediatamente. Aos 4 minutos, Felipe Rangel aproveitou a saída rápida, ficou cara a cara com Anthoni e empatou o jogo.
Em seguida, o Inter manteve a pressão em busca do desempate. Com um descuido de Gabriel, o atacante Allex roubou a bola e chutou cruzado, com perigo, pela linha de fundo. Ainda assim, o São Luiz não se fechou. Após um cruzamento de Hian, o goleiro Anthoni saiu de soco e afastou mal. Na sobra, Felipe Rangel apareceu de novo para tentar a virada, mas mandou por cima da trave. Dessa forma, o primeiro tempo seguiu elétrico e prendeu a atenção até o apito final de Anderson Daronco. O resultado parcial levava a partida para os pênaltis.
Segundo tempo de pressão e decisão colorada
Na volta do intervalo, o São Luiz assumiu o controle e empurrou o Inter para o próprio campo. Logo nos primeiros 10 minutos, Victor Jesus tocou para Escuro, que chegou batendo de frente e carimbou Bruno Henrique. Em seguida, após escanteio, Higor desviou de cabeça e Araújo tentou a bicicleta. Atento, Anthoni se esticou e mandou para escanteio, mantendo o jogo vivo e tenso.
No entanto, o Inter soube sofrer e respondeu no momento exato. Aos 15 minutos, a zaga do São Luiz afastou mal após escanteio pela direita. A bola sobrou limpa para Bernabei, que apareceu novamente como protagonista. Livre fora da área, o lateral esperou com calma e fuzilou de esquerda no ângulo, colocando o Colorado em vantagem por 2 a 1.
Depois disso, o Inter controlou o ritmo e matou o jogo com frieza. Alerrandro fez o pivô e acionou Allex pela direita, que puxou para dentro e arriscou o chute. Gabriel defendeu, mas deu rebote no pé de Vitinho, que só empurrou para o fundo da rede. Assim, o Colorado fechou a vitória por 3 a 1, garantiu a classificação e agora aguarda São José ou Juventude na semifinal, com definição marcada para segunda-feira (9), às 20h.
INTERNACIONAL 3×1 SÃO LUIZ
Campeonato Gaúcho – Quartas de Final
Data e horário: 8/2/2026 (quarta-feira), às 18h (de Brasília)
Local: Beira Rio, Porto Alegre (RS)
Público: 16. 669
Renda: R$ 300.672
Gols: Aguirre, 2/1ºT (INT); Felipe Rangel, 4/1ºT (SLU); Bernabei, 15/2ºT (INT); Vitinho 49/2ºT (INT).
INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Juninho (Clayton Sampaio, 38/2ºT), Bernabei; Thiago Maia (Villagra, 13/2ºT), Bruno Henrique (Bruno Gomes, 38/2ºT), Bruno Tabata (Alan Rodriguez, 26/2ºT) ; João Victor (Vitinho 26/2ºT), Allex, Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
SÃO LUIZ: Gabriel; Lucas Hian, Marcão, Gabriel, Lucas Hulk (DG, 36/2ºT), Guilherme Escuro; Araújo, Felipe Rangel (Tontini 27/2ºT), Germano (Victor Jesus, intervalo); Higor (Márcio Duarte 27/2ºT), Eduardo Grasson. Técnico: Paulo Henrique Marques
Árbitro: Anderson Daronco
Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Jeissyevan Freitag Goncalves
Quarto árbitro: Andressa Hartmann
VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto
Cartões Amarelos: Marcão e Higor (SLU);