InícioEsportes
FUTEBOL

Mesmo recuperado, Santos prega cautela com o retorno de Neymar

Recuperado de cirurgia no joelho, camisa 10 já treina sem limitações, mas comissão técnica prioriza planejamento e objetivos do atleta em 2026

Neymar está recuperado, mas Santos mantém cautela para retorno - (crédito: Foto: Raul Baretta / Santos FC.)
Neymar está recuperado, mas Santos mantém cautela para retorno - (crédito: Foto: Raul Baretta / Santos FC.)

O torcedor do Santos vive a expectativa pela reestreia de Neymar na temporada. Recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo, o camisa 10 já trabalha no gramado há mais de uma semana, sem qualquer limitação física. Internamente, porém, a palavra de ordem é cautela antes de voltar a escalar o craque.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Neymar passou pelo procedimento cirúrgico no fim de dezembro. Desde então, segue um processo intensivo de recuperação, com sessões de fisioterapia realizadas tanto em casa quanto no CT Rei Pelé. A evolução está sendo considerada positiva, mas o clube evita acelerar o retorno.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Havia a possibilidade de o atacante ser relacionado para a partida contra o Noroeste, no domingo (08/2), o que acabou não acontecendo. O técnico Juan Pablo Vojvoda assumiu a responsabilidade pela decisão e explicou que tem exigido bastante do jogador nos treinamentos, justamente para que ele volte em alto nível.

"Eu, principalmente, e o estafe dele, juntamente com ele, queremos que ele volte a jogar de um jeito. Aqui está o Neymar do ano 2026. Esse é o Neymar que queremos no Santos, que precisamos no Brasil. É isso. Vejo ele com uma força importante na parte física. Quando falo de força não é academia. Ele faz um contra um e eu exijo dos companheiros que joguem contra ele", disse Vojvoda, que seguiu.

"Exijam dele, não respeitem ele. Ele, às vezes se chateia, mas entende. É isso que precisamos porque isso é o que ele vai encontrar quando voltar aos gramados. Ele estimula companheiros, cobra os companheiros. Os companheiros querem responder e ajudar. Estou jogando ao lado do Neymar, então tenho que responder. Eles querem ajudar", completou.

Neymar deve adiar mais um pouco seu retorno no Santos

Neymar tem chance de voltar a atuar contra o Athletico Paranaense, na quinta-feira (12/1), às 19h, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, existe a possibilidade de preservação por conta do gramado sintético do estádio, alvo de críticas públicas do próprio jogador em outras ocasiões.

Se não for relacionado para esse confronto, a tendência é que o retorno aconteça na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, diante do Velo Clube, no domingo (15/2), às 20h30, na Vila Belmiro.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 09/02/2026 13:35
    SIGA
    x