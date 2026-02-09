Mesmo recuperado, Santos prega cautela com o retorno de Neymar

O torcedor do Santos vive a expectativa pela reestreia de Neymar na temporada. Recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo, o camisa 10 já trabalha no gramado há mais de uma semana, sem qualquer limitação física. Internamente, porém, a palavra de ordem é cautela antes de voltar a escalar o craque.

Neymar passou pelo procedimento cirúrgico no fim de dezembro. Desde então, segue um processo intensivo de recuperação, com sessões de fisioterapia realizadas tanto em casa quanto no CT Rei Pelé. A evolução está sendo considerada positiva, mas o clube evita acelerar o retorno.

Havia a possibilidade de o atacante ser relacionado para a partida contra o Noroeste, no domingo (08/2), o que acabou não acontecendo. O técnico Juan Pablo Vojvoda assumiu a responsabilidade pela decisão e explicou que tem exigido bastante do jogador nos treinamentos, justamente para que ele volte em alto nível.

"Eu, principalmente, e o estafe dele, juntamente com ele, queremos que ele volte a jogar de um jeito. Aqui está o Neymar do ano 2026. Esse é o Neymar que queremos no Santos, que precisamos no Brasil. É isso. Vejo ele com uma força importante na parte física. Quando falo de força não é academia. Ele faz um contra um e eu exijo dos companheiros que joguem contra ele", disse Vojvoda, que seguiu.

"Exijam dele, não respeitem ele. Ele, às vezes se chateia, mas entende. É isso que precisamos porque isso é o que ele vai encontrar quando voltar aos gramados. Ele estimula companheiros, cobra os companheiros. Os companheiros querem responder e ajudar. Estou jogando ao lado do Neymar, então tenho que responder. Eles querem ajudar", completou.

Neymar deve adiar mais um pouco seu retorno no Santos

Neymar tem chance de voltar a atuar contra o Athletico Paranaense, na quinta-feira (12/1), às 19h, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, existe a possibilidade de preservação por conta do gramado sintético do estádio, alvo de críticas públicas do próprio jogador em outras ocasiões.

Se não for relacionado para esse confronto, a tendência é que o retorno aconteça na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, diante do Velo Clube, no domingo (15/2), às 20h30, na Vila Belmiro.