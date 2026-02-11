Bastidores conectam mensagem provocativa de Benzema à greve de Cristiano Ronaldo

Uma suposta provocação enviada por Karim Benzema a Cristiano Ronaldo, após a oficialização de sua ida ao Al-Hilal, ganhou forte repercussão nos bastidores do futebol saudita. Segundo informações, a mensagem do francês está associada à greve recente do astro português no Al-Nassr.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A reportagem do site Goal afirma que o português já estava se sentindo "frustrado ao ver um colega vencedor da Bola de Ouro mudar de clube durante a janela de transferências de inverno". Embora não revelada em detalhes, o portal afirma que a mensagem do francês pesou e somou ao incômodo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ídolo português ficou fora de dois compromissos recentes do Al-Nassr, e a ausência intensificou os rumores sobre uma possível saída do clube. Em meio a isso, veículos internacionais informaram que o jogador protestava contra o Fundo Soberano de Investimentos da Arábia Saudita, que conduz investimentos no futebol local.

Publicações indicavam para uma desconfiança do atacante sobre um suposto um complô da organização para dificultar títulos de sua equipe.

Cristiano Ronaldo e Benzema

Ainda não se sabe a fundo o conteúdo da mensagem, mas a repercussão tem ganhado notoriedade nas redes sociais nesta quarta-feira (11/2). A polêmica envolve dois atletas que dividiram vestiário no Real Madrid por quase uma década — nove temporadas —, entre 2009 e 2018. Juntos, conquistaram 16 títulos, incluindo quatro Champions League.

Os dois agora figuram como destaques no futebol saudita. Cristiano chegou ao Al-Nassr em 2023, enquanto Benzema desembarcou no país para defender o Al-Ittihad pouco depois, no mesmo ano. O atacante francês acertou a transferência para o Al-Hilal nesta primeira janela de 2026.

Enquanto o português ainda não levantou canecos pelo Al-Nassr, o francês venceu a Liga Profissional Saudita e a King’s Cup pelo Al-Ittihad.

O Al-Hilal, de Benzema, lidera a Liga Profissional Saudita, com o Al-Nassr na sequência. Segundo informações, a paralisação do português terminará neste fim de semana, e o atacante é aguardado para o duelo contra o Al-Fateh no sábado, 14 de fevereiro.