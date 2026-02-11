Em jejum de vitórias, Brasília visita o vice-líder Minas em BH

O Brasília Vôlei segue na busca incessante pela conquista de uma vaga no G-8 da Superliga Feminina e para se afastar da zona de rebaixamento. Décimo colocado da disputa com 12 times, o representante do Distrito Federal tem enorme desafio nesta quarta-feira (11/2), às 19h30, na visita ao Minas, campeão de três das últimas cinco edições da competição nacional.
Comandado pelo técnico Spencer Lee, o Brasília é o primeiro time fora da degola da Superliga com quatro vitórias em 17 partidas, enquanto a estrelada companhia de Minas Gerais ostenta a vice-liderança com 14 triunfos e duas derrotas.
Embora esteja com saldo negativo, o Brasília foi ao limite em cinco partidas, levando-as ao tie-break. Há qualidade e muita competitividade no elenco com mescla entre jovens jogadoras e atletas mais experientes.
É uma forte característica do grupo brigar por cada ponto disputado. Entretanto, falta consistência para levar os momentos de alta até o fim dos sets. A derrota para o Osasco, em 17 de janeiro, é exemplo. O Brasília iniciou perdendo os dois primeiros sets, reagiu e forçou o desempate. Apesar da volta por cima, faltou frieza para fechar o 3 x 2.
O comportamento se repete entre os sets e nas partidas. Há um começo estudado, crescem no jogo e acabam sofrendo um revés no fim. No duelo do primeiro turno contra o Minas, o time do DF foi superado pelas mineiras por 3 x 1. Conquistaram a primeira parcial por 25/18, e foram derrotadas nas seguintes, algumas com uma diferença curta no marcador (25/20, 25/22 e 25/11).
O bloqueio é um fundamento que ilustra bem o tamanho do desafio do Brasília fora de casa. O Minas tem como trunfo: a grande muralha levantada pela central Julia Kudiess, com 71 bolas no chão após fechar as portas para adversários. A jogadora nascida no Distrito Federal a serviço das mineiras é a segunda mais eficiente em ataques, com 42% de sucesso nas intervenções.
Programe-se
Superliga Feminina - 17º rodada
Gerdau Minas x Brasília Vôlei
Data e horário: Quarta-feira (11/2), às 19h30
Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte
Transmissão: SporTV2
*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini
