Após novo tropeço, Tite culpa condição física pela má fase do Cruzeiro

O Cruzeiro segue sem vencer no Brasileirão 2026. Desta vez, a Raposa viajou até o interior paulista para enfrentar o Mirassol e chegou a sair na frente do placar. No entanto, a equipe sofreu a virada e a terceira derrota seguida parecia estar encaminhada, mas no fim, o time mineiro ainda conseguiu salvar um empate e conquistou seu primeiro ponto na competição.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após a partida, o técnico Tite falou sobre as dificuldades que vem enfrentando na tentativa de fazer o Cruzeiro evoluir na temporada. O treinador, no entanto, identificou um problema como principal motivo das atuações e dos resultados ruins: a condição física da equipe. Segundo Tite, a sequência de jogos em um curto período de tempo para descanso dos jogadores tem sido o principal fator para a fase ruim da equipe neste início de temporada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"O jogo ficou acelerado, e jogar contra eles aqui já é difícil, naturalmente. Nós vínhamos de uma sequência de jogos sem tempo hábil de recuperação, o que tira a energia do jogo. Na palestra, eu disse que faria as cinco substituições, porque seria necessário. Queríamos vencer. Os resultados acabaram determinando essa sequência.

Se tivéssemos melhores resultados no início, não estaríamos fazendo isso. A grandeza do Cruzeiro impõe que estejamos bem nas duas frentes. No início, preservamos alguns atletas para a sequência. O resultado não veio, e aí a necessidade de jogar com os titulares", afirmou o técnico do Cruzeiro.

Tite iguala pior início de Brasileirão do Cruzeiro

Com apenas um ponto em três rodadas, o técnico Tite igualou o pior início de Brasileirão da história do Cruzeiro. Desde que o Brasileirão passou a ser disputado no formato de pontos corridos, apenas cinco vezes a Raposa teve um stint inicial tão ruim. Nas edições de 2007, 2011, 2015, 2016 e 2017, o Cruzeiro também começou a competição com apenas um ponto em nove disputados.