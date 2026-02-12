Sampaoli não resiste aos resultados negativos e é demitido do Atlético-MG

Após novo tropeço no comando do Atlético-MG, o técnico Jorge Sampaoli foi demitido na tarde desta quinta-feira (12/2). O treinador argentino não resistiu a mais um resultado ruim neste início de temporada e deixa o cargo com apenas duas vitórias em dez partidas em 2026.

De acordo com o clube, uma reunião na Cidade do Galo, no início da tarde desta quinta, selou a saída do treinador do clube. Em resumo, as partes chegaram a um acordo pelo encerramento do trabalho neste momento. Para a próxima partida, diante do Itabirito, pelo Campeonato Mineiro, segundo informações do próprio Atlético-MG, o auxiliar técnico Lucas Gonçalves é quem vai comandar a equipe de forma interina.

"O Clube agradece a Jorge Sampaoli e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória profissional", disse o Atlético-MG em nota oficial.

O técnico não resistiu a mais tropeço neste início de temporada. Anteriormente, na noite de quarta (11), na Arena MRV, o Atlético-MG ficou no empate com o Remo em 3 a 3, graças a um gol no último minuto que evitou a derrota de virada para o time paraense.

A passagem pelo Galo

Essa foi a segunda passagem de Jorge Sampaoli no comando do Atlético-MG. O técnico argentino chegou ao clube em setembro de 2025, substituindo Cuca. O ponto alto do trabalho de Sampaoli foi a classificação da equipe para a decisão da Copa Sul-Americana.

No entanto, o Galo ficou com o vice-campeonato após ser derrotado nos pênaltis para o Lanús. Já no Brasileirão, contudo, o Atlético não fez bons jogos e lutou contra o rebaixamento até as rodadas finais. Ao todo, nesta segunda passagem, Sampaoli comandou o Galo em 34 partidas, com 10 vitórias, 16 empates e oito derrotas.



