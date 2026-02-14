São Paulo posta homenagem a Lucas Braathen por medalha de ouro histórica

São Paulo homenageia Lucas Braathen por medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno - (crédito: Reprodução)

O São Paulo homenageou o esquiador Lucas Braathen após a conquista da medalha de ouro no slalom gigante dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, neste sábado (14). O clube publicou mensagens nas redes sociais para celebrar o feito histórico do atleta, que é filho de mãe brasileira e pai norueguês e fanático pelo São Paulo.

Na publicação, o Tricolor parabenizou Braathen pela conquista em uma modalidade tradicional do esporte de inverno. Além disso, o clube ressaltou a representatividade do ouro para o esporte brasileiro em uma competição dominada por países europeus.

Lucas Braathen nasceu na Noruega, mas carrega forte influência brasileira. Desde a infância, o esquiador divide a vida entre os dois países e frequentemente visitou o Brasil. Inclusive para passar férias com a família materna, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. O atleta, inclusive, já declarou que valoriza suas raízes brasileiras e que a cultura do país sempre fez parte de sua formação.

"Um dos momentos mais inesquecíveis era quando eu ia ao Brasil para jogar futebol com os amigos", disse Lucas em entrevista ao site do Comitê Olímpico Internacional.

Na prova do slalom gigante em Milão-Cortina, Braathen apresentou desempenho consistente nas duas descidas. Ele garantiu o melhor tempo combinado, deixando para trás seus principais concorrentes.