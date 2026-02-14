Imprensa internacional aplaude o ouro histórico de Lucas Pinheiro

Lucas Pinheiro Braathen completou duas descidas no Stelvio Ski Centre, em Bormio (Itália), totalizando 2min25s e vencendo com uma vantagem de 0,58 segundos sobre o suíço Marco Odermatt, segundo colocado na prova. - (crédito: Jonne Roriz / COB)

O esquiador Lucas Pinheiro Braathen se tornou em um dos assuntos mais comentados após garantir a primeira medalha de ouro para o Brasil e América do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. A repercussão internacional foi imediata. Veículos de grande influência mundo afora destacaram o significado esportivo e cultural da vitória.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nas redes sociais do The New York Times, a conquista de Lucas Pinheiro Braathen foi celebrada como um momento histórico para o Brasil, ao se tornar o primeiro atleta do continente a subir no pódio nos Jogos de Inverno. A reportagem destacou a euforia dele ao perceber a dimensão do feito.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

From @TheAthletic: Lucas Pinheiro Braathen made history for Brazil and for South America — he became the first athlete from the continent to win a medal at the Winter Olympics. https://t.co/VWLWNo8oWF pic.twitter.com/WJAVwjfuMP — The New York Times (@nytimes) February 14, 2026

O diário argentino La Nación relatou que o brasileiro superou os concorrentes liderando a prova e resistindo à pressão do suíço Marco Odermatt até o fim. Segundo a publicação, uma vitória que “faz história no esporte sul-americano”.

No principal jornal francês, o Le Monde, a trajetória do esquiador foi apresentada como um sopro de “vento brasileiro” nos Alpes. O veículo ressaltou a atmosfera de festa e a quebra de tradições no esporte de inverno, que historicamente pertence às potências europeias e norte-americanas.

Veículos como The Guardian e BBC, do Reino Unido, destacaram o perfil carismático do atleta e a ligação da vitória com elementos culturais brasileiros, como a celebração em plena temporada de carnaval.

Ouro histórico

Lucas Pinheiro Braathen completou duas descidas no Stelvio Ski Centre, em Bormio (Itália), totalizando 2min25s e vencendo com uma vantagem de 0,58 segundos sobre o suíço Marco Odermatt, segundo colocado na prova.

Leia também: Ancelotti curte carnaval em Salvador e ouve pedido de Léo Santana

A conquista colocou o Brasil e a América do Sul no topo do pódio de uma Olimpíada de Inverno pela primeira vez.









