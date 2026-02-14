A festa ainda não acabou: Lucas Pinheiro pode ganhar outro ouro

O medalhista de ouro brasileiro Lucas Pinheiro Braathen beija sua medalha no pódio da prova de slalom gigante masculino do esqui alpino durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, no Centro de Esqui Stelvio, em Bormio (Valtellina), em 14 de fevereiro de 2026. - (crédito: Fabrice Coffrini / AFP)

Depois de colocar o Brasil no topo do pódio pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos de Inverno na manhã deste sábado (14/02), Lucas Pinheiro Braathen ainda tem pista pela frente. O campeão do slalom gigante volta à neve nos próximos dias com chances reais de ampliar o feito inédito e transformar 2026 no maior capítulo já escrito pelo país na competição.

Nesta edição dos Jogos de Inverno, Lucas entrou como uma das grandes esperanças de medalha do Time Brasil e do continente sul-americano, um cenário quase inimaginável até pouco tempo. Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas se destacou rapidamente no circuito internacional de esqui alpino e se consolidou como protagonista da delegação brasileira antes mesmo da primeira descida em Bormio.

O calendário da competição está cheio de oportunidades para o brasileiro. Depois de liderar a primeira descida do slalom gigante neste sábado (14), Lucas já tem no radar outras provas que podem render mais finais e, quem sabe, outra medalha para o país.

O desempenho de Lucas até aqui não foi fruto do acaso: suas descidas consistentes, técnica refinada e frieza na pista colocam o atleta como um dos favoritos às próximas disputas de slalom clássico, modalidade em que volta à neve já na segunda-feira (16/02) com reais chances de brigar por pódio.

A primeira descida será às 6h (de Brasília), e a segunda, às 9h30 (de Brasília). A definição dos medalhistas acontece ao final da segunda apresentação. O campeão olímpico quer aproveitar a "energia" brasileira para tentar mais uma medalha: "Trazer toda a energia, todo o amor, felicidade que eu sinto agora. Vou canalizar todo esse amor", disse ao Sportv.

Ouro histórico

Na manhã deste sábado (14), Lucas Pinheiro Braathen escreveu seu nome (e o do Brasil) na história dos Jogos de Inverno ao conquistar a primeira medalha olímpica da história do país na neve. E logo a de ouro.

Disputada na pista Stelvio, na cidade italiana de Bormio, a prova de slalom gigante reuniu 82 competidores. Em duas descidas rápidas e precisas, Lucas somou o melhor tempo (2min25s), superando competidores renomados, incluindo o suíço Marco Odermatt, atual campeão mundial.