Ancelotti curte carnaval em Salvador e ouve pedido de Léo Santana

O treinador da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, durante o carnaval de Salvador - (crédito: Divulgação / Brahma)

Carlo Ancelotti aproveitou a noite desta sexta-feira (13/2) para curtir o carnaval de Salvador. O treinador da seleção brasileira esteve em um camarote no circuito Barra-Ondina e acompanhou a passagem dos trios elétricos no segundo dia oficial da folia na capital baiana.

Durante as apresentações, o italiano foi citado por artistas que se apresentavam no circuito. Léo Santana aproveitou o momento para fazer um pedido direto ao comandante da seleção: a convocação de Neymar.

"Coloca o Neymar nessa seleção brasileira, pelo amor de Deus", disse o cantor, em tom descontraído. Ancelotti reagiu com um sorriso. "Para gente é uma honra ter você em nosso carnaval. Ter você trazendo toda sua experiência e maturidade para nossa seleção brasileira. Muito obrigado por estar aqui. Vale muito acreditar que o hexa vem no comando de Ancelotti", completou Léo Santana.

Ancelotti desembarcou em Salvador na manhã desta sexta-feira e seguiu para um hotel localizado no próprio circuito da festa. Ele acompanha a programação ao lado de convidados, em área reservada do espaço.

A presença no carnaval faz parte da agenda do treinador no Brasil desde que foi oficializado à frente da seleção. Nos próximos dias, ele ainda deve cumprir compromissos em São Paulo e no Rio de Janeiro.