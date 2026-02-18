Lanús x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Como já é tradição no futebol da América do Sul, está chegando a hora da primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, duelo que coloca campeões da Libertadores e da Sula frente a frente. E, nesta quinta-feira (19/2), o Flamengo, vencedor da Liberta, vai até Buenos Aires enfrentar o Lanús (ARG), campeão da Sul-Americana, no Estádio Néstor Díaz Pérez, a partir das 21h30 (de Brasília) visando angariar um bom resultado para decidir o título na volta.

Vejamos, assim, como chegam os times para este jogão. Vale lembrar que o campeão da Recopa 2026 receberá da Conmebol 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,41 milhões no câmbio atual), enquanto o vice levanta 900 mil dólares (R$ 4,7 milhões). Em caso de empate ao fim dos 180 minutos, prorrogação de dois tempos de 15?. No caso de persistência de igualdade, pênaltis decidirão o campeão, na próxima quinta-feira (26/2), no Maracanã.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN pela TV fechada e do Disney+ pelo streaming.

Como chega o Lanús

Campeão da Sul-Americana 2025 em cima do Atlético-MG, em novembro passado, o Lanús só perdeu duas partidas desde então. Começou a temporada avançando na Copa, em janeiro, e engrenou quatro jogos sem perder na Liga Argentina. No entanto, conheceu seu primeiro revés exatamente no último compromisso, contra o Independiente, fora de casa: 2 a 0.

E o único desfalque do técnico Mauricio Pellegrino para o duelo de ida contra o Flamengo está no meio-campo. Trata-se de Raúl Loaiza, de 31 anos. O experiente meia se recupera de lesão no joelho direito e, por isso, é ausência para o comandante argentino.

Como chega o Flamengo

O Flamengo também chega com desfalque. Mas, no caso rubro-negro, a palavra vem no plural, já que são quatro as ausências de Filipe Luís. Afinal, o treinador não poderá contar com os volantes Jorginho e Saúl, e os atacantes Gonzalo Plata e Wallace Yan. Os dois primeiros se recuperam de lesão, enquanto o equatoriano está suspenso por expulsão na semifinal da Libertadores 2025, contra o Racing (ARG). Por fim, Wallace está fora por dores musculares.

E, após um início atabalhoado de temporada, o Flamengo aparenta entrar no rumo certo. Já são, dessa forma, quatro partidas sem derrotas, incluindo a sequência atual de três vitórias. Apesar da derrota na Supercopa Rei, para o Corinthians, o time se recuperou e já engrena período invicto. Lucas Paquetá, aliás, desencantou no último jogo, em vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no Niltão, pelas quartas do Carioca. Na ocasião, o Fla usou um time misto, visando exatamente a final contra o Lanús. Assim, esperam-se mudanças entre os titulares de Filipe Luís.

LANÚS (ARG) x FLAMENGO

Recopa Sul-Americana 2026 – Final (Jogo de ida)

Data e horário: 19/2/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Néstor Díaz Pérez (Ciudad de Lanús), em Buenos Aires (ARG)

LANÚS: Losada; Guidara, Carlos Izquierdoz, Dominguez, Sasha Marcich; Medina, Agustin Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Carrera; Rodrigo Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.

FLAMENGO: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e de Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Onde assistir: ESPN e Disney+