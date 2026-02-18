Equipe de Prestianni limita interações nas redes após acusação de racismo contra Vini Jr

Após denúncia de Vini, perfil de Palestrinni tem comentários bloqueados - (crédito: Foto: Reprodução)

A equipe de Gianluca Prestianni bloqueou o acesso aos comentários do Instagram do meia argentino após a denúncia feita por Vini Jr. durante a vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 1 x 0, em Lisboa. Em meio à forte repercussão mundial do caso, a medida visa conter possíveis ataques em massa ao argentino nas redes sociais.

Com o bloqueio, a equipe limitou a interação de usuários na conta do atleta — fronteirando o acesso a seguidores em comum. O Benfica, por sua vez, tem usado seu perfil na plataforma para demonstrar apoio irrestrito ao meio-campista.

O lance que desencadeou a denúncia aconteceu no segundo tempo, após o gol que definiu o placar pelo playoff da Champions League. Autor do gol, o brasileiro se estranhou com Gianluca e tomou amarelo pela comemoração. O árbitro François Letexier estava prestes a reiniciar a partida quando o atacante relatou a ofensa atribuída ao adversário.

Após a denúncia, François Letexier interrompeu o jogo para aplicar o Protocolo Antirracismo. A paralisação durou menos de 10 minutos, enquanto jogadores discutiam em campo. Depois, o árbitro autorizou o recomeço da partida.

A UEFA informou nesta quarta-feira (18/2) que os relatórios oficiais da partida estão em análise. Segundo a entidade, "caso seja reportado algo, serão abertas as respectivas investigações". O comunicado também esclarece que, em caso de sanções disciplinares, as medidas estarão disponíveis no site oficial.

Prestianni rebate versão

O atacante reiterou a acusação publicamente após a partida, também em seu Instagram. Além disso, o atacante conta com o apoio de Mbappé, que afirmou ter ouvido o argentino se referir a Vini como macaco por cinco vezes.

Em contrapartida, Gianluca negou a acusação e, inclusive, lamentou as "ameaças" sofridas por jogadores merengues. "Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas contra o jogador Vinicius Junior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido", iniciou.

"Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid", completou. De fundo, o meio-campista usou uma foto ao lado do brasileiro.