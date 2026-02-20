Rio Open: João Fonseca perde para Ignacio Buse e está eliminado

João Fonseca deu adeus precoce a um torneio pela terceira vez nesta temporada - (crédito: Fotojump)

O início da temporada de João Fonseca definitivamente não é legal. O brasileiro está fora do Rio Open. Na noite desta quinta-feira, o brasileiro perdeu para o peruano Ignacio Buse por 2 sets a 1 na Quadra Gustavo Kuerten, no Jockey Club Brasileiro. Sem o último representante do país, o ATP 500 continua sem consagrar um tenista local em 12 edições. As partidas foram de 7/5, 3/6 e 4/6.

É a terceira queda de João Fonseca na temporada. Ele havia sido despachado no Australia Open e no ATP 500 de Buenos Aires, na Argentina. Resta ao número 38 do ranking a disputa do torneio de duplas em parceria com Marcelo Melo no restante da competição.

João Fonseca teve dificuldade na partida desde o primeiro set para se impor. Ambos disputaram o set game a game até o brasileiro fechar a parcial em 7/5.

No segundo set, o jogador de 21 anos não deu chance a João Fonseca. O peruano se impôs desde o início, quebrou o serviço do anfitrião e construiu a larga vantagem de 6/3.

O adversário continuou fazendo João Fonseca sofrer no set decisivo. Ignacio Buse chegou a abrir 3 a 1 na parcial e obrigou João Fonseca a correr atrás o tempo inteiro. Empurrado pela torcida e o estafe, João Fonseca tentava reequilibrar a partida em busca da reação. Não conseguiu. O peruano fechou em 6/4.

"Foi uma partida muito dura. Sabemos o quão barulhento pode ser o público brasileiro, mas em um bom sentido. São torcedores apaixonados, e isso é muito positivo para o tênis. Também têm muitas expectativas com João. Estou certo de que terá um futuro brilhante e espero que ainda nos enfrentemos muitas vezes. Hoje foi para mim, mas amanhã poderá perfeitamente ser para ele. Fui melhor em algumas coisas aqui", disse Ignacio Buse em entrevista ao SporTV.

Resta a João Fonseca o torneio de duplas do Rio Open. Ele está na semifinal ao lado de Marcelo Melo. No simples, o brasileiro terá alguns dias de treinos para a sequência da temporada. O próximo torneio é o Masters 1000 de Indian Wells a partir de 4 de março.