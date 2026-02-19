InícioEsportes
Crianças da Uganda recriam comemoração em homenagem a Vini Jr após caso de racismo

Vídeo do grupo Ghetto Kids chamou tanta atenção nas redes sociais que o próprio atacante merengue compartilhou nas redes sociais

Vini Jr recebe homenagem do grupo Ghetto Kids, da Uganda
O caso de racismo denunciado por Vini Jr. durante a vitória do Real Madrid sobre o Benfica, pela Champions League, ultrapassou fronteiras. Nessa quata-feira (18/2), crianças de Uganda publicaram um vídeo em apoio ao atacante merengue em meio à repercussão de mais um caso de injúria racial no futebol europeu.

Os integrantes do Ghetto Kids apareceram com a camisa do jogador e reproduziram a comemoração perto da bandeira de escanteio, feita por ele logo após o gol da vitória por 1 a 0. Benfica e Real Madrid se enfrentaram no Estádio da Luz, em Portugal, pela ida dos playoffs da Champions.

O vídeo gravado em Uganda circulou ao longo do dia nas redes sociais até chegar ao perfil de Vinicius, que compartilhou a dança. Na legenda, uma declaração do Ghetto Kids: "Nós te amamos, Vini Jr".

Assista ao vídeo protagonizado pelas crianças, que se declaram para o jogador: 

Investigação caso Vini Jr.

A ação surge em forma de apoio ao caso envolvendo o jogador. Logo após marcar o gol do triunfo, aos 50 minutos, o brasileiro se desentendeu com Gianluca Prestianni. O atleta do Benfica cobriu a boca antes de se dirigir a Vinicius, que prontamente denunciou racismo ao árbitro. Na sequência, o jogo ficou paralisado pelo protocolo antirracista.

A Uefa informou que abriu investigação nessa quarta-feira. A entidade nomeou um responsável do comitê de ética para liderar o processo, e o grupo vai analisar imagens do Estádio da Luz. Depois, na fase seguinte, ouvirá testemunhas que estavam próximas da discussão.

A decisão sobre eventuais medidas disciplinares agora depende da análise conduzida pela entidade europeia.


Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 19/02/2026 16:54
