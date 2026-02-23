Bicampeã da WNBA, Kara Braxton morre aos 43 anos em acidente automobilístico

O basquete está de luto. Morreu na manhã desta segunda-feira, em Atlanta, na Geórgia, a veterana Kara Braxton, de 43 anos, bicampeã da WNBA, vítima de um acidente automobilístico quando dirigia sozinha seu veículo.
"É com profunda tristeza que lamentamos o falecimento de Kara Braxton, bicampeã da WNBA. Veterana com 10 temporadas, Kara jogou pelo Detroit Shock, Tulsa Shock, Phoenix Mercury e New York Liberty. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e ex-companheiras de equipe neste momento", lamentou a WNBA.
O acidente ocorreu no começo do dia quando a ex-pivô trafegava pela Geórgia. Ela ainda foi socorrida ao Grady Memorial Hospital, onde foi declarado o óbito poucos minutos após a entrada no local.
Kara Liana Braxton e sua irmã gêmea Kim seguiram os passos do pai no basquete. Ela começou a carreira no Jackson High School, onde se destacou e foi eleita a segunda melhor jogadora da temporada. O sucesso a levou com a irmã para o Texas, onde jogaram no Lubbock Monterey e ganharam o Estadual 5A.
"Descanse em paz, Kara. A Geórgia lamenta a perda da ex-jogadora do Lady Bulldogs, Kara Braxton, que jogou entre 2002 e 2004", lamentou o ex-clube, onde foi eleita caloura do ano.
Em abril de 2005, o Detroit Shock a selecionou na sétima posição do Draft da WNBA. Na ocasião, ela já era mãe de Jelani Thurman, de apenas três meses e meio, e fruto de um relacionamento com Odell Thurmann, tight end do futebol americano.
Foram 10 anos de WNBA, defendendo Detroit Shock (onde foi bicampeã em 2006 e 2008), Tulsa Shock, Phoenix Mercury e New York Liberty. Nomeada para o Time de Novatas da entidade em 2005, acabou selecionada para jogar em um All Star Games.
O sucesso ainda a levou a equipes dos mais diversos países. Kara Braxton jogou na China, Rússia, Turquia, Israel e Coreia do Sul. Aposentada, seguiu na modalidade, incentivando jovens a seguir seu caminho no basquete.