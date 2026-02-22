InícioEsportes
Após caso com Vini Jr., Benfica lança campanha com jogador negro como 'ladrão' de camisa

Vídeo promocional com jogador negro encenando 'roubo' de camisa provoca reação nas redes em meio à investigação de denúncia de racismo contra o brasileiro Vinícius Júnior

Nova campanha do Benfica causa polêmica após caso com Vini Jr. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
O clube de futebol Benfica voltou a causar polêmica neste final semana ao lançar uma campanha publicitária para divulgar sua nova camisa oficial. O vídeo, publicado nas redes sociais do clube neste sábado (21/2), mostra o atacante Dodi Lukebakio, jogador negro da equipe, encenando o “roubo” de caixas com o uniforme recém-lançado. Inspirada em produções de ficção sobre assaltos, a peça traz o atleta agindo de forma furtiva dentro de um galpão antes de exibir o novo modelo.

A repercussão foi imediata. Parte dos torcedores e internautas criticou a associação de um jogador negro a uma narrativa de roubo, apontando que a escolha reforça estereótipos historicamente utilizados para criminalizar pessoas negras. A reação ganhou ainda mais força pelo momento sensível vivido pelo clube, poucos dias após uma acusação de racismo envolvendo o argentino Gianluca Prestiani, jogador do Benfica, e o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid.

Na partida válida pela Liga dos Campeões, disputada em Lisboa, Vinícius marcou o gol da vitória do Real Madrid sobre o Benfica e denunciou ter sido alvo de ofensa racista durante o confronto. O atacante comunicou o árbitro, que interrompeu o jogo e acionou o protocolo antirracismo previsto pela Uefa. O caso passou a ser investigado pela entidade europeia, enquanto o jogador acusado negou ter feito qualquer comentário discriminatório.

Racismo no futebol europeu é um tema recorrente na trajetória de Vinícius Júnior. Desde que passou a atuar na Espanha, o atacante brasileiro tem sido alvo frequente de ataques racistas por parte de torcedores adversários. Em diversas ocasiões, houve registros de cânticos e gestos discriminatórios, o que levou a manifestações públicas de apoio por parte de atletas, dirigentes e autoridades.

O Benfica não havia anunciado mudanças na campanha até a última atualização desta matéria. A repercussão, no entanto, reforça a pressão sobre clubes e entidades esportivas para que adotem posturas mais cuidadosas e coerentes com o discurso público de combate ao racismo. A reportagem do Correio não localizou a defsa do Clube. O espaço segue aberto. 

Por Jéssica Andrade
postado em 22/02/2026 15:42
