Após caso com Vini Jr., Benfica lança campanha com jogador negro como 'ladrão' de camisa

O clube de futebol Benfica voltou a causar polêmica neste final semana ao lançar uma campanha publicitária para divulgar sua nova camisa oficial. O vídeo, publicado nas redes sociais do clube neste sábado (21/2), mostra o atacante Dodi Lukebakio, jogador negro da equipe, encenando o “roubo” de caixas com o uniforme recém-lançado. Inspirada em produções de ficção sobre assaltos, a peça traz o atleta agindo de forma furtiva dentro de um galpão antes de exibir o novo modelo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A repercussão foi imediata. Parte dos torcedores e internautas criticou a associação de um jogador negro a uma narrativa de roubo, apontando que a escolha reforça estereótipos historicamente utilizados para criminalizar pessoas negras. A reação ganhou ainda mais força pelo momento sensível vivido pelo clube, poucos dias após uma acusação de racismo envolvendo o argentino Gianluca Prestiani, jogador do Benfica, e o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Na partida válida pela Liga dos Campeões, disputada em Lisboa, Vinícius marcou o gol da vitória do Real Madrid sobre o Benfica e denunciou ter sido alvo de ofensa racista durante o confronto. O atacante comunicou o árbitro, que interrompeu o jogo e acionou o protocolo antirracismo previsto pela Uefa. O caso passou a ser investigado pela entidade europeia, enquanto o jogador acusado negou ter feito qualquer comentário discriminatório.
Racismo no futebol europeu é um tema recorrente na trajetória de Vinícius Júnior. Desde que passou a atuar na Espanha, o atacante brasileiro tem sido alvo frequente de ataques racistas por parte de torcedores adversários. Em diversas ocasiões, houve registros de cânticos e gestos discriminatórios, o que levou a manifestações públicas de apoio por parte de atletas, dirigentes e autoridades.
O Benfica não havia anunciado mudanças na campanha até a última atualização desta matéria. A repercussão, no entanto, reforça a pressão sobre clubes e entidades esportivas para que adotem posturas mais cuidadosas e coerentes com o discurso público de combate ao racismo. A reportagem do Correio não localizou a defsa do Clube. O espaço segue aberto.
Saiba Mais
- Esportes Candangão: Real Brasília supera o Brasília e escapa do rebaixamento
- Esportes Cruzeiro vence e está a um empate da final do Mineiro
- Esportes Internacional goleia o Ypiranga e assegura vaga na final do Gauchão
- Esportes São Paulo vence Bragantino e avança à semifinal do Paulistão
- Esportes Vinicius Júnior marca, mas não impede derrota do Real Madrid pela La Liga
- Esportes Infantino promete ações concretas para combater racismo no futebol