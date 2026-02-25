Ceilândia x Jacuipense: Adelson é o talismã alvinegro para avançar

Adelson de Almeida comanda o Ceilândia em casa nesta quarta-feira contra o Jacuipense em busca do acesso à terceira fase da nova versão da Copa do Brasil - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Ceilândia e Adelson de Almeida estão próximos de comemorarem as “Bodas de Pérola”, conhecida por simbolizar principalmente a superação de desafios, sabedoria e paciência. Aos 55 anos, o treinador brasiliense representa uma forte figura no futebol local e na história do Gato Preto. Com o alvinegro, o comandante se tornou o primeiro técnico do DF a avançar duas vezes na Copa do Brasil. Hoje, o treinador e o time alvinegro entram em campo para escrever um novo capítulo. No Abadião, o clube recebe o Jacuipense-BA, às 19h45, pela segunda fase da competição nacional. Empate no tempo regulamentar leva a decisão para os pênaltis.

Em 2022, o Ceilândia fez a melhor campanha na história na Copa do Brasil. Chegou à terceira fase após eliminar gigantes do cenário do futebol nacional. Sob o comando de Adelson, na primeira fase, derrotou o Londrina, em casa, por 1 x 0, com um gol de Gleissinho. Posteriormente, conquistou a classificação ao bater o Londrina, na Ressacada, por 2 x 1. Crystian e Gabriel Vidal balançaram a rede. Porém, na terceira fase, encontrou com o Botafogo e perdeu os jogos da ida e da volta por 3 x 0 em ambos.

Para o treinador, entrar em campo pela Copa do Brasil tem um simbolismo diferente para os atletas. Independentemente de estar em boa ou má fase no Campeonato Candango, no torneio nacional existe uma motivação diferente.

"Se adquire uma visibilidade diferente jogando uma Copa do Brasil, principalmente contra equipes grandes. São jogos transmitidos pela tevê. Eu acho que as duas vezes que o Ceilândia passou nas fases da Copa do Brasil, tanto contra o Avaí e contra o Coritiba, foram marcas importantes que te colocam em evidência. Não só o clube, mas o trabalho do treinador e dos atletas



" Adelson de Almeida, técnico do Ceilândia, ao Correio

Três anos depois, mais um momento emblemático na história do Ceilândia: a classificação nos pênaltis contra o Coritiba. A partida foi eletrizante, com direito a gol de bicicleta de Felipe Clemente, autor dos dois gols no empate do tempo regulamentar. Nas penalidades, foi a vez de Sucuri se tornar o herói. O goleiro defendeu duas cobranças na vitória por 4 x 2., Classificou o Gato Preto para a segunda fase, na qual foi eliminado pelo Maracanã, fora de casa, nas cobranças de pênalti.

Uma figura emblemática no cenário local, Adelson entende que, além das conquistas com o Ceilândia, o respeito conquistado no DF é uma consequência do dia a dia. "Acho que a seriedade e o respeito que eu tenho com o futebol de Brasília, com a Federação, a arbitragem, os adversários, com a própria imprensa que trabalha no futebol local. Então, acho que a maneira séria e respeitosa com que eu conduzo o meu trabalho e a própria equipe do Ceilândia me faz ser respeitado. É uma coisa recíproca”, contou.

Hoje, o Gato Preto entra em campo para escrever uma nova história. Em 2026, o Alvinegro fez uma reformulação quase total do elenco, conservando poucos remanescentes. "O momento agora é focar totalmente na Copa do Brasil, nossa prioridade. Tivemos muitas contusões, então estamos pagando um preço caro. Então, nos cabe pensar na Copa do Brasil”, avaliou Adelson.



FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil

Segunda fase

Estádio: Abadião, em Ceilândia

Quando: hoje, 25/2/2026

Horário: 19h45

Árbitro: Lucas Caneto Bellote

Ingressos: R$ 35 com direito a camisa oficial do Ceilândia



Ceilândia

Edmar Sucuri; Paulinho, Henrique Alagoano e Badhuga; Fabinho, Henrique Vigia, Cardoso e Cleyton Maranhão; Patrikão, Cabralzinho e Marquinhos.

Técnico: Adelson Almeida

Jacuipense-BA

Marcelo; Hugo Moura, Railon, Weverton e Ruan Nascimento; Thiago, Vinicius Amaral e Thiaguinho; William, Alison e Pedro Henrique.

Técnico: Rodrigo Ribeiro



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima