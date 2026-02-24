Vídeo: jogador faz massagem cardíaca e salva vida de gaivota atingida por bolada

Jogador do Istambul Yurdum prestou primeiros socorros a uma gaivota atingida por uma bolada - (crédito: Reprodução de Vídeo)

Um episódio inusitado marcou a partida decisiva pelo playoff da 1ª divisão da Liga Amadora da Turquia, entre o Istanbul Yurdum e o Mevlanakapi Guzelhisar, disputada no domingo (22). Logo nos primeiros minutos, o goleiro Muhammet Uyanik atingiu uma gaivota no ar ao cobrar uma falta defensiva. A ave caiu imediatamente, provocando preocupação entre jogadores e torcedores.

Ao perceber o que havia ocorrido, Uyanik ficou profundamente abalado. Segundo o jornal Turkiye Today, o goleiro só entendeu que havia acertado um pássaro quando o viu no chão. Diante da cena, os atletas interromperam a partida e o capitão do Istanbul Yurdum, Gani Çatan, correu para socorrer a gaivota.

Çatan iniciou manobras de reanimação. Primeiro, ele reposicionou a ave e, logo depois, começou as compressões torácicas. O jogador realizou o procedimento por cerca de dois minutos, até notar movimentos nas pernas e nos olhos da gaivota.

Posteriormente, levou o animal até a lateral do campo para que continuasse a receber atendimento. Apesar de nunca ter recebido treinamento em primeiros socorros, o jogador disse que agiu por instinto. O narrador Onur Ozsoy, que participava da transmissão do jogo, relatou que todos ficaram em silêncio no momento da queda da ave e afirmou que, após o atendimento, a gaivota voltou a caminhar.

‘Salvar uma vida é algo bom’

Apesar do esforço dentro e fora de campo, o Istanbul Yurdum acabou derrotado pelo Guzelhisar nos pênaltis. Ainda assim, Çatan destacou que salvar a ave foi mais importante do que o resultado esportivo. Perdemos o campeonato, mas ajudar a salvar uma vida é algo bom. Isso foi mais importante do que o campeonato, disse.

Nas redes sociais, torcedores elogiaram a atitude dos jogadores. Entre as mensagens, internautas classificaram Çatan como um verdadeiro herói e exaltaram a compaixão demonstrada pelo jogador.