Vídeo: jogador faz massagem cardíaca e salva vida de gaivota atingida por bolada

Episódio inusitado aconteceu em uma liga amadora do futebol da Turquia. Atleta do Istambul Yurdum foi tratado como "herói" nas redes

Jogador do Istambul Yurdum prestou primeiros socorros a uma gaivota atingida por uma bolada - (crédito: Reprodução de Vídeo)
Um episódio inusitado marcou a partida decisiva pelo playoff da 1ª divisão da Liga Amadora da Turquia, entre o Istanbul Yurdum e o Mevlanakapi Guzelhisar, disputada no domingo (22). Logo nos primeiros minutos, o goleiro Muhammet Uyanik atingiu uma gaivota no ar ao cobrar uma falta defensiva. A ave caiu imediatamente, provocando preocupação entre jogadores e torcedores.

Ao perceber o que havia ocorrido, Uyanik ficou profundamente abalado. Segundo o jornal Turkiye Today, o goleiro só entendeu que havia acertado um pássaro quando o viu no chão. Diante da cena, os atletas interromperam a partida e o capitão do Istanbul Yurdum, Gani Çatan, correu para socorrer a gaivota.

Veja o vídeo:

Çatan iniciou manobras de reanimação. Primeiro, ele reposicionou a ave e, logo depois, começou as compressões torácicas. O jogador realizou o procedimento por cerca de dois minutos, até notar movimentos nas pernas e nos olhos da gaivota.

Posteriormente, levou o animal até a lateral do campo para que continuasse a receber atendimento. Apesar de nunca ter recebido treinamento em primeiros socorros, o jogador disse que agiu por instinto. O narrador Onur Ozsoy, que participava da transmissão do jogo, relatou que todos ficaram em silêncio no momento da queda da ave e afirmou que, após o atendimento, a gaivota voltou a caminhar.

‘Salvar uma vida é algo bom’

Apesar do esforço dentro e fora de campo, o Istanbul Yurdum acabou derrotado pelo Guzelhisar nos pênaltis. Ainda assim, Çatan destacou que salvar a ave foi mais importante do que o resultado esportivo. Perdemos o campeonato, mas ajudar a salvar uma vida é algo bom. Isso foi mais importante do que o campeonato, disse.

Nas redes sociais, torcedores elogiaram a atitude dos jogadores. Entre as mensagens, internautas classificaram Çatan como um verdadeiro herói e exaltaram a compaixão demonstrada pelo jogador.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 24/02/2026 15:55
