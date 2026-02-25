Bragantino e Athletico-PR empatam e seguem fora do G4 do Brasileirão

Bragantino e Athletico-PR empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (25), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado por alternâncias de domínio, expulsões e até gol anulado nos acréscimos da partida disputada no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Com o resultado, ambas as equipes somam sete pontos. Paranaenses e paulistas aparecem na quinta e sexta psoições, respectivamente. Isso porque os rubro-negros têm um gol a mais marcado. A colocação dos times deve sofrer alterações até o fim da rodada.
Primeiro tempo
O Athletico fez a primeira finalização da partida com Mendoza, que não exigiu esforço do goleiro Cleiton. Viveros teve grande chance ao ficar cara a cara com Cleiton e finalizou para boa defesa do goleiro, aos 23 minutos. O Bragantino, que havia se lançado à frente pouco antes, só não marcou com Mosquera porque Santos fez boa intervenção. Mas, aos 29 minutos, não teve jeito: Juninho Capixaba cobrou falta com precisão, Santos chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.
Segundo tempo
Na etapa final, logo aos cinco minutos, Fabinho recebeu o segundo amarelo e deixou o Bragantino com dez jogadores. A partir daí, o Athletico passou a controlar mais a posse, aproveitando também a forte chuva que dificultava o ritmo da partida. O empate veio aos 33 minutos: Benavídez encontrou Julimar, que dominou e bateu cruzado para vencer Cleiton. Pouco depois, aos 42, Alix Vinícius também foi expulso, deixando o Bragantino com apenas nove em campo. Nos acréscimos, Arthur Dias chegou a marcar para o Furacão, mas o gol foi anulado por impedimento.
Próximos compromissos
Na sequência da competição, o Athletico volta a campo no dia 11 de março, quarta-feira, às 19h, contra o Botafogo, em casa. Já o Bragantino joga no dia seguinte, 12 de março, quinta-feira, às 21h30, no Rio Grande do Sul.
RED BULL BRAGANTINO 1X1 ATHLETICO
Campeonato Brasileiro 4ª rodada
Data e horário: 25/2/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Cícero Marques de Souza, Bragança Paulista (SP)
Gols: Juninho Capixaba, 42’/1ºT (1-0); Julimar, 33’/2ºT (1-1)
BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Eduardo Santos, 34’/2ºT), Alix Vinicius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Fabinho, Gustavinho (Eric Ramires, 20’/2ºT) e Lucas Barbosa; Henry Mosquera (Herrera, 35’/2ºT), Eduardo Sasha (Fernando, 34’/2ºT) e Isidro Pitta (Matheus Fernandes, 8’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.
ATHLETICO: Santos; Terán, Aguirre (Felipe Chiqueti, intervalo) e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo (Leozinho, 48’/2ºT), Portilla (Dudu, 19’/2ºT), Zapelli (João Cruz, 19’/2ºT) e Esquivel; Mendoza (Julimar, intervalo) e Viveros. Técnico: Odair Hellman.
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Cartões Amarelos: Alix Vinicius, Pedro Henrique, Fabinho (RBB); Arthur Dias, Zapelli (CAP)
Cartões Vermelhos: Fabinho, 5’/2ºT; Alix Vinicius, 41’/2ºT, ambos do RBB.
