InícioEsportes
FUTEBOL SUL-AMERICANO

O’Higgins elimina o Bahia nos pênaltis e avança na Libertadores

Time chileno supera derrota no tempo normal, conta com erro de Everton Ribeiro nas cobranças e garante vaga na terceira fase preliminar

Everton Ribeiro perdeu o pênalti decisivo - (crédito: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)
Everton Ribeiro perdeu o pênalti decisivo - (crédito: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

O O’Higgins está classificado para a terceira fase preliminar da Libertadores, o último mata-mata antes da fase de grupos. Com emoção, o time chileno contou com erro de Everton Ribeiro na disputa por pênaltis e venceu os brasileiros por 4 x 3 nesta quarta-feira (25/2). O Tricolor levou a melhor no tempo regulamentar, com triunfo por 2 x 1, com dois gols de Willian José, enquanto Arnaldo Castillo descontou para os visitantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O O’Higgins surpreendeu o Bahia em plena Arena Fonte Nova e os torcedores chilenos fizeram a festa em Salvador. Após a vitória por 1 x 0 em casa, a equipe buscou o placar no jogo da volta e garantiu a classificação nos pênaltis.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O jogo

O Bahia começou avassalador, marcou com menos de 20 segundos com Willian José e empatou o agregado. Depois de pressionar, viu o O’Higgins equilibrar o jogo e assustar em contra-ataques. O Tricolor ainda teve um gol anulado por impedimento, mas ampliou após pênalti sofrido por Pulga. Willian José perdeu a cobrança e marcou no rebote. Assim, os brasileiros foram para o vestiário com a vitória por 2 a 0.

Contudo, o segundo tempo foi tenso para o Tricolor. Isto porque, logo aos nove minutos, Arnaldo Castillo descontou para o time chileno. O Bahia sentiu o golpe e fez uma segunda etapa fraca tecnicamente. Por outro lado, o O’Higgins criou chances de perigo e assustou os torcedores na Arena Fonte Nova. Com o placar de 2 x 1, a partida foi para a prorrogação.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 25/02/2026 21:31
    SIGA
    x