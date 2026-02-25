Sob gritos de "Adeus, Tite", Cruzeiro cede empate ao Corinthians: 2 x 2

O Cruzeiro abriu 2 x 0 no Gigante da Pampulha, mas não suportou a pressão do Corinthians e sofreu o empate - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro e Corinthians empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (25), no Mineirão, pela quarta rodada do Brasileirão. Matheus Pereira balançou as redes para a Raposa com um golaço, ainda no primeiro tempo. João Pedro Tchoca igualou o placar para o Timão na segunda etapa. O jogo ficou marcado pelos gritos de "Adeus, Tite" por parte da torcida celeste nos últimos minutos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com este resultado, o Cruzeiro segue sem vencer no Brasileirão. O time mineiro tem apenas dois pontos em quatro jogos e ocupa a 18ª posição na tabela, na zona do rebaixamento. O Corinthians, por sua vez, perde a oportunidade de encostar na liderança da competição. O Alvinegro tem sete pontos, e dorme na terceira posição da classificação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Cruzeiro sai na frente

O Cruzeiro começou melhor o jogo e com uma estratégia clara: atrair a pressão do Corinthians para jogar rápido nas costas da defesa, com escapadas rápidas ou bolas longas. A Raposa, no entanto, não abriu o placar em um lance do tipo, e sim em uma roubada de bola.

Matheus Pereira recuperou a posse pelo lado direito, acionou Christian e disparou em direção à entrada da área. O atacante passou para Kaio Jorge, que tentou enfiada de bola, interceptada pela defesa. Na sobra, o próprio Matheus Pereira ajeitou e disparou um chutaço de perna esquerda, no canto direito de Hugo Souza para abrir o placar.

Em desvantagem no placar, o Corinthians tentou impor seu jogo de posse de bola, mas encontrou dificuldades pela forte marcação do Cruzeiro. O time de Tite, aliás, não abriu mão da bola quando a recuperou e tentou controlar com posse também. Essa postura das duas equipes fez o ritmo do jogo diminuir. O Timão, em especial, acabou sendo o mais prejudicado pela queda na intensidade do jogo, já que não criou chances claras para empatar a partida.

E o Cruzeiro ainda teve a chance de marcar o segundo no final do primeiro tempo. Aos 39 minutos, após sucessivas disputas de bola, Matheus Pereira carregou pelo meio, atraiu a marcação do Corinthians e deu belo passe para Kaio Jorge entre os marcadores. O centroavante balançou as redes, mas o VAR revisou o lance e assinalou impedimento. Assim, o primeiro tempo terminou com a Raposa em vantagem.

Corinthians pressiona após expulsão

Para a segunda etapa, Dorival Júnior fez duas trocas no meio-campo, na tentativa de retomar o controle do jogo e impor mais posse de bola sobre o Cruzeiro. E a proposta até surtiu efeito nos primeiros minutos da segunda etapa, apesar de o time não conseguir criar chances perigosas. O time mineiro, por sua vez, aceitou a pressão do adversário e se adaptou ao jogo, optando por buscar os contra-ataques.

O jogo, no entanto, mudou de cenário a partir da expulsão de William, aos 35 do segundo tempo, após receber o segundo cartão amarelo. Com um a mais, o Corinthians aumentou a pressão e buscou o empate na bola parada, apenas dois minutos depois. Garro cobrou escanteio do lado esquerdo em direção à marca do pênalti, onde Tchoca aguardava para cabecear firme, sem chances para Cassio.

Com placar em igualdade e moral elevada, o Timão ainda teve mais uma oportunidade clara em busca da virada. O lance veio dos pés de Depay, que tentou uma cavadinha de frente com Cassio, mas acabou mandando a bola para fora, aos 43 minutos. Mas a pressão do time de Dorival Júnior terminou por aí. Assim, dentro de campo, os últimos minutos do jogo ficaram marcados pelas transições de ambas as equipes, que mais corriam do que pensavam na tentativa de se lançar ao ataque. Fora de campo, ecoaram gritos de "Adeus, Tite" das arquibancadas do Mineirão no final do jogo.

Próximos jogos de Cruzeiro e Corinthians

O Cruzeiro volta a campo no sábado (28), às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Pouso Alegre em casa, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro. A Raposa venceu o jogo de ida por 2 a 1. O Corinthians, por sua vez, encara o Novorizontino fora de casa, também por uma semifinal, mas do Paulistão. O jogo também acontece no sábado (28), às 20h30 (de Brasília).

CRUZEIRO 1 x 1 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro 4ª rodada

Data e horário: 25/2/2026 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público presente: 20.267 pessoas

Renda: R$ 1.155.377,50

Gols: Matheus Pereira, 9’/1ºT (1-0); João Pedro Tchoca, 37’/2ºT (1-1)

CRUZEIRO: Cassio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero (Matheus Henrique, 32’/2ºT) e Matheus Pereira; Gerson (Fagner, 37’/2ºT), Christian (André Luiz, 14’/2ºT) e Kaio Jorge (Bruno Rodrigues, 32’/2ºT). Técnico: Tite.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Angileri; Raniele (André Luiz, intervalo), Charles (Rodrigo Garro, 15’/2ºT), Carrillo e Breno Bidon (Dieguinho, intervalo); Vitinho (Allan, 22’/2ºT) e Pedro Raul (Memphis Depay, 31’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (Fifa/PR) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões Amarelos: William, Lucas Romero (CRU); André Ramalho, Dorival Júnior, Angileri (COR)

Cartões Vermelhos: William (Cruzeiro, aos 35’/2ºT), Dorival Júnior (Corinthians, 41’/2ºT)