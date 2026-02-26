Com show de Neymar, Santos vence e manda o Vasco para a lanterna

Neymar acabou com o jogo na Vila Belmiro ao balançar a rede cruzmaltina duas vezes - (crédito: Foto: Reproduçao)

Neymar comandou a primeira vitória do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro ao marcar os dois gols do triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco. O duelo, que movimentou a Vila Belmiro na noite desta quinta-feira (26), marcou a reabilitação do Peixe nesta quarta rodada da competição nacional.

O craque santista teve um desempenho de gala e balançou as redes uma vez em cada tempo do confronto. No entanto, o Vasco dominou boa parte da etapa inicial e chegou a empatar com Barros, mas o esforço carioca não impediu a festa da torcida local.

Graças a esse resultado, o Santos saltou para a 13ª colocação e agora soma quatro pontos na tabela. Por outro lado, o revés manteve o Vasco na lanterna do campeonato, com apenas um ponto conquistado.

Neymar marca

O Vasco controlou as ações na Vila Belmiro durante boa parte da etapa inicial. Mesmo longe de seus domínios, a equipe carioca impôs um ritmo acelerado e construiu as melhores oportunidades de gol nos primeiros 45 minutos. Contudo, o setor ofensivo cruz-maltino pecou na pontaria e desperdiçou a chance de sair na frente.

Em contrapartida, o Santos demonstrou que a eficiência individual pode superar o volume de jogo adversário. No momento em que o Peixe sofria a pressão, Neymar resolveu a situação.



O craque aproveitou sua primeira oportunidade clara, dominou a bola e finalizou com precisão, sem oferecer qualquer reação ao goleiro Léo Jardim. Logo após balançar as redes, o camisa 10 encarou a arquibancada e pediu silêncio aos torcedores vascaínos que o hostilizavam.

Apesar do golpe, o Vasco não se abateu e manteve a postura agressiva, explorando principalmente a velocidade de Andrés Gómez pelo corredor lateral. Essa persistência surtiu efeito já nos acréscimos do primeiro tempo.



Em uma descida veloz, o colombiano cruzou rasteiro; a defesa santista assistiu à bola atravessar a área até encontrar Barros, que apenas escorou para o fundo do gol e decretou a igualdade no placar.

Neymar x Thiago Mendes

Neymar e Thiago Mendes se estranharam desde o primeiro minuto de partida. Isso porque o craque e o volante do Vasco já carregavam um histórico de desavenças desde os tempos do futebol francês. Naquela ocasião, quando atuavam por PSG e Lyon, respectivamente, o atual camisa 23 cruz-maltino acabou machucando o camisa 10 santista.

Craque que decide

O Santos recuperou o faro de gol e retomou a liderança do placar na Vila Belmiro. Tudo começou nos pés de Arão, que desequilibrou a partida ao desferir um lançamento primoroso, conectando a defesa diretamente ao ataque com precisão cirúrgica.

Graças a esse passe vertical, a retaguarda adversária bateu cabeça e falhou na tentativa de interceptação. O erro defensivo abriu um clarão para o avanço de Neymar, que não desperdiçou o presente. Com o campo livre, o camisa 10 arrancou em velocidade, invadiu a área e exibiu a categoria habitual diante da marcação.

Para coroar a jogada, o craque santista escolheu o recurso do toque por cobertura. A bola venceu o goleiro Léo Jardim e balançou as redes em grande estilo, selando a pintura que deu a vitória para o Peixe.

Campeonato Brasileiro 4ª rodada

SANTOS 2X1 VASCO

Data: 26/02/2026 (quinta-feira)

Local: Vila Belmiro, Santos

Gols: Neymar, 25/1ºT (1-0), Barros, 42/1ºT (1-1), Neymar, 25/2ºT (2-1)

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Peres e Vinícius Lira; Wiillian Arão (João Schmidt), 31/2ºT), Gabriel Bontempo (Zé Rafael, 31/2ºT) e Neymar; Moisés (Rony, 14/2ºT ), Miguelito (Barreal, intervalo) e Thaciano (Gabriel Menino, 39/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano, 24/2ºT); Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê, 39/2ºT) , Rojas (Marino, 24/2ºT) e Nuno Moreira (Brenner, 24/2ºT); Andrés Gómez e Spinelli (David, 29/2ºT). Técnico: Bruno Lazaroni.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Neymar (SAN); Thiago Mendes (VAS)

Cartões vermelhos: Nenhum