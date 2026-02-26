Fan Fests da Copa do Mundo 2026 entram em "zona de risco" nos Estados Unidos

Orçamento da U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) pode comprometer Fan Fests da Copa do Mundo nos EUA - (crédito: Foto: Kevin Dietsch/Getty Images)

As cidades norte-americanas que vão receber partidas da Copa do Mundo estão revendo parte do planejamento paralelo ao torneio diante da indefinição sobre 625 milhões de dólares prometidos pelo governo federal para a operação de segurança. Sem a confirmação do repasse, autoridades locais já discutem reduzir ou até suspender Fan Fests previstas para o período da competição.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O valor foi anunciado em julho de 2025 pela gestão de Donald Trump, mas, desde então, os recursos não chegaram às sedes. A liberação ficou travada após uma paralisação de dez dias no United States Department of Homeland Security (DHS) Departamento de Segurança Interna dos EUA , motivada por impasse orçamentário entre democratas e republicanos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O travamento ocorre em meio às discussões no Congresso sobre o orçamento da U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). O DHS supervisiona órgãos como a Federal Emergency Management Agency (Fema), responsável por administrar os valores destinados às cidades-sede. Sem essa definição, os cronogramas locais começaram a perder margem.

Proximidade da Copa do Mundo

O Mundial está marcado para datas de 11 de junho a19 de julho de 2026, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá. Só em solo norte-americano, a expectativa é receber cerca de cinco milhões de visitantes. Além das partidas, as programações paralelas dependem diretamente da estrutura de segurança financiada pelo governo federal.

Em audiência no Comitê de Segurança Interna da Câmara dos Representantes, autoridades de Miami, Kansas City e Nova Jersey relataram que ainda não receberam confirmação do envio da verba.

"Faltando apenas cerca de quatro meses para o início do torneio, essas cidades afirmam ainda não ter recebido os fundos. Completamente inaceitável. A Copa do Mundo é um evento global. Precisamos agir como se estivéssemos preparados. O tempo está se esgotando", disse Nellie Pou, representante de Nova Jersey.

Uma das Fans Fests previstas no Estado já sofreu cancelamento e acabou substituída por ativações de menor porte. Em Miami, Raymond Martinez, diretor executivo do comitê organizador, também indicou impacto imediato no planejamento:

"Faltam 107 dias para o torneio. Mas, mais importante, faltam cerca de 70 dias para o início da construção da fan fest. Essas decisões precisam ser tomadas nos próximos 30 dias. Sem esse dinheiro, seria catastrófico para o nosso planejamento e coordenação", complementou.

Outras Fan Fests

Kansas City trabalha com uma projeção para receber 650 mil visitantes em 18 dias de programação paralela. Joseph Mabin, vice-chefe do Departamento de Polícia local, reforçou a urgência: "É absolutamente crucial que consigamos esse financiamento. O prazo está se aproximando rapidamente".

Em Foxborough, na região metropolitana de Boston, autoridades aguardam a confirmação de oitos milhões de dólares para a operação de segurança. O município sinalizou que pode revogar a licença de entretenimento exigida pela FIFA para partidas no Gillette Stadium, que receberá jogos das seleções da Inglaterra e da França, além de uma das quartas de final.