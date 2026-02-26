Torcedores do Benfica protestam e cobram saída de jogador após pedido a Vini Jr

A eliminação do Benfica diante do Real Madrid nos playoffs de acesso às oitavas da Champions League teve, definitivamente, Vini Jr. como protagonista. Autor de dois dos três gols merengues no agregado por 3 x 1, o brasileiro também denunciou racismo durante os embates e, por fim, levou indiretamente Sidny Lopes Cabral a entrar em crise com torcedores portugueses.

O clima de tensão acompanhava o confronto desde Lisboa. Isso porque durante o duelo de ida, no Estádio da Luz, Vinicius denunciou Gianluca Prestianni por racismo ao ser chamado de "mono (macaco em espanhol)" em meio à comemoração do gol da vitória por 1 a 0. O Benfica manifestou apoio irrestrito ao atleta e parte majoritária dos torcedores seguiu a mesma linha.

Já em Madri, o triunfo por 2 x 1 transcorreu sem novas polêmicas exceto pelo caso de Sidny. Um vídeo gavado das arquibancadas registrou Lopes Cabral caminhando em direção ao camisa 7 merengue, a fim de solicitar a camisa do brasileiro. O atacante apontou para o túnel de acesso e indicou que realizaria a troca quando deixassem o gramado.

Bastou apenas a intenção registrada para que a interação ganhasse dimensão imediata nas redes sociais. Torcedores iniciaram um ataque ao jogador na publicação mais recente do ala no Instagram, publicada há quatro dias, com pedidos de saída e conselhos de "como preservar a imagem do clube". Trata-se da única foto com comentários liberados.

Reação dos benfiquistas

Parte majoritária dos adeptos incentivou a saída do jogador, enquanto outros questionaram a necessidade de pedir camisa para o brasileiro. "Fora do Benfica. Adeus", "Fica em Madrid, já que queres tanto a camisola do chorão!" e "A pedir a camisola? Respeita o Benfica!" figuram entre os comentários mais repetidos da publicação.

"É para vender e desaparecer do Benfica. Que não saia mais do banco", escreveu outro. Um adepto identificado como Lucas Gomes pediu "mais cuidado" ao jogador, por quem nutre certa admiração.

"Lopes Lopes, gosto muito de ti desde o Estrela da Amadora Mas não se pede camisola a quem manchou o clube. Agora o SL Benfica está a passar vergonha mundial, temos de ter cuidado com o que fazemos", escreveu outro torcedor.

Caso com Vini Jr. vai à coletiva

Sem José Mourinho à frente da equipe, o auxiliar João Tralhão compareceu à coletiva de eliminação do Benfica, ainda na Espanha. Questionado sobre o tema, o profissional evitou ampliar o assunto sobre a troca de camisas.

"Relativo à camisola, obviamente que não vou comentar. Não é, de fato, um tópico que nos preocupa neste momento. O que nos preocupa, ou pelo menos o que nos tira o foco neste momento, é a frustração que temos de não termos vencido", disse.

A derrota por 3 x 1 no agregado encerrou a campanha dos português nesta edição de Champions League. Com dois gols do camisa 7, que recebeu homenagem dos espanhóis, o Real Madrid segue à fase mata-mata da competição.