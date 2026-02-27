Filipe Luís assume erros e prega união após novo vice do Flamengo

Técnico rubro-negro diz que o time deve se unir para superar o momento - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo )

O Flamengo perdeu sua segunda final na temporada de 2026 ao ser superado pelo Lanús nesta quinta-feira (26), no Maracanã. O revés por 3 a 2 na Recopa Sul-Americana marcou o centésimo jogo de Filipe Luís à frente da equipe, mas o clima foi de decepção e xingamentos vindos da arquibancada. Em entrevista coletiva após o apito final, o técnico evitou transferir a responsabilidade para atletas específicos.

"Não é questão de achar responsabilidades, achar culpados, quem se salva, quem não se salva dessa história. Estamos todos juntos, perdemos todos juntos", afirmou o comandante.

O plano de jogo sem um centroavante de ofício foi um dos pontos mais questionados pela imprensa e pelos torcedores. Filipe Luís explicou que buscou equilibrar o ataque com jogadores que apresentavam melhor forma física para tentar furar a retranca argentina. Segundo ele, o objetivo era desmontar a linha defensiva do adversário, que muitas vezes se postava com seis jogadores na última barreira. O treinador destacou que o time manteve um volume alto e conseguiu a virada no tempo normal, mas o desgaste físico pesou na reta final da prorrogação:

"O adversário foi campeão da Sul-Americana defendendo bem, defendendo bem a sua área também, mas obviamente que tínhamos um plano em tentar desmontar essa defesa deles, em tentar desmontar essa linha que muitas vezes se transforma em uma linha de 6-3-1. E fizemos um jogo dentro da área do adversário, mas infelizmente tomamos um gol, conseguimos virar o jogo com muito volume, mas realmente quando o time está todo fechado dentro da sua área não é fácil criar chances, mesmo assim o time manteve o volume, controlou bem até as pernas não aguentarem mais."

Técnico do Flamengo minimiza falha de Ayrton Lucas e foca em evolução

Um erro técnico de Ayrton Lucas originou um dos gols do Lanús, fato que gerou críticas imediatas sobre o sistema defensivo. Filipe Luís defendeu o lateral e tratou o lance como um "erro de detalhe" que pode acontecer em partidas decisivas. Ele ressaltou que, apesar do golpe sofrido, a equipe não perdeu a ordem tática e lutou até o último minuto para tentar reverter a vantagem:

"Sobre o erro, não vi ainda, sei que foi um erro técnico, um erro de detalhe, não foi nada tático, foi um erro que aconteceu numa final. Eu sempre penso que nas finais tem que errar o menos possível. A equipe se recompôs, manteve a ordem, a calma e criou o jogo inteiro. Um volume muito grande dentro do adversário para poder tentar reverter essa situação. Um dos principais objetivos era não tomar gol, infelizmente aconteceu. "

A preocupação agora se volta para a correção das falhas recorrentes em bolas aéreas, motivo do gol que selou a derrota no tempo suplementar. Filipe Luís garantiu que o foco imediato será o treinamento tático e a recuperação do ânimo dos jogadores para o Campeonato Carioca.

"Temos que pensar no próximo jogo e melhorar o que está ao nosso controle, ao nosso alcance, é melhorar a nossa performance de todos", concluiu.

A ordem no Ninho do Urubu é recuperar a confiança rapidamente para evitar que a pressão externa comprometa o restante do calendário.