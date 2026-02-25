Com golaço de Marlon, Grêmio vence o Atlético-MG pelo Brasileirão

Em um segundo tempo mais do que eletrizante, o Grêmio conquistou sua segunda vitória no Brasileirão. Na Arena, o Tricolor fez valer o seu fator casa e a superioridade numérica desde os 15 do primeiro tempo, vencendo o Atlético-MG por 2 x 1, gols de Noriega e Marlon. O lateral, inclusive, foi o grande nome da partida, com um gol e uma assistência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No próximo final de semana, ambos os times voltam suas atenções para os Estaduais. O Grêmio terá o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, diante do Internacional, na Arena, no domingo, às 18h. Já o Atlético-MG terá o jogo de volta da semifinal do Mineiro, diante do América, no mesmo dia e mesmo horário.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O primeiro grande momento da etapa inicial não foi um chute perigoso, uma defesa difícil ou um gol marcado. Aos 16 minutos de jogo, o Atlético-MG ficou com um jogador a menos na partida. Natanael deu carrinho frontal em Marlon e após checagem no VAR, Claus expulsou o jogador do Galo. O cartão vermelho mudou a tônica do jogo e transformou um jogo brigado em um ataque contra defesa.

Justamente na cobrança de falta que gerou a expulsão de Natanael, surgiu o lance de maior perigo do Grêmio no primeiro tempo de partida. Marlon cobrou a falta na direção do gol, Everson triscou nela e a bola explodiu no travessão. Entretanto, apesar do susto, o Galo soube suportar o volume de jogo do Grêmio. O Tricolor finalizou bastante, mas sem perigo.

E a segunda etapa começou com muito mais emoção do que os 45 minutos do primeiro tempo. Logo aos cinco minutos, após cobrança de escanteio, Marlon fez belo cruzamento e encontrou Noriega sozinho na área. O peruano cabeceou e abriu o placar para o Grêmio na Arena. Mas o que parecia ser o gol que abriria caminho para o Tricolor, abriu o caminho para o empate do Galo. Após um chutão pra frente, a defesa do Grêmio bateu cabeça e Victor Hugo aproveitou para tocar na saída de Weverton.

E quando a tensão no ar começou a ficar palpável para os torcedores presentes na Arena, o Grêmio desafogou o sentimento de alívio da garganta dos tricolores. Na marca de 20 minutos, Marlon encontrou um chute indefensável da entrada da área e estufou as redes de Everson. Grêmio novamente em vantagem em um início de segundo tempo eletrizante.

Com um jogador a mais, o Grêmio baixou suas linhas após marcar o segundo gol e ficar novamente em vantagem no placar. O Galo, por sua vez, tentou encontrar alternativas para conseguir sair com um ponto de Porto Alegre. O treinador interino Lucas Gonçalves mexeu suas peças e no fim, chegou a trocar um zagueiro por um centroavante, mas sem sucesso. O Tricolor segurou o resultado e conquistou os três pontos.

GRÊMIO 2×1 ATLÉTICO-MG

Campeonato Brasileiro - 4ª rodada

Data e horário: 25/2/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Público presente: 15.714 pessoas

Renda: R$ 1.056.911,40

Gols: Noriega (5’/2T, 1-0); Victor Hugo (11’/2T, 1-1); Marlon (20’/2T, 2-1)

GRÊMIO: Weverton; Pavón (João Pedro), Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Juan Nardoni (Jefinho) e Gabriel Mec (Dodi); Enamorado (Roger), Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

ATLÉTICO-MG: Éverson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo (Cassierra) e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Victor Hugo (Alan Minda) e Gustavo Scarpa (Cissé); Cuello (Dudu) e Hulk (Reinier). Técnico: Lucas Gonçalves.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões Amarelos: Nardoni, Pavón, Gabriel Mec, Carlos Vinicius (GRE); (ATL)

Cartão Vermelho: Natanael (CAM, 16’/1T)