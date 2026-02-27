Neymar explica dança em homenagem a Vini Jr e incentiva compatriota após caso de racismo

Autor dos gols do Santos na vitória por 2 x 1 sobre o Vasco nesta quinta-feira (26/2), Neymar também chamou atenção pela forma como celebrou. Após marcar seu primeiro tento na noite, o camisa 10 correu até a bandeirinha de escanteio e fez uma dança em volta dela. O gesto, aliás, não foi por acaso.
Ele explicou que a comemoração foi dedicada a Vini Jr, atacante do Real Madrid, que recentemente sofreu um episódio de racismo durante a partida contra o Benfica, pela Champions, em Lisboa. A coreografia, portanto, foi uma forma de solidariedade, reproduzindo exatamente o movimento que Vini havia feito no Estádio da Luz.
"A dancinha foi para o Vinicius Júnior, eu falei para ele, quando ele fez o primeiro gol lá em Portugal, xingaram ele, fizeram racismo com ele e tudo mais. Falei para ele ‘que você faça um gol e faça a mesma comemoração, se eu fizer um gol, vou fazer igual’. Vini, é para você", declarou.
No segundo tempo, Neymar voltou a ser decisivo. Depois de o Vasco igualar o placar ainda na etapa inicial com Barros, o craque do Peixe apareceu novamente para marcar e, assim, garantir o triunfo alvinegro na Vila Belmiro.
Com o resultado, o Santos conhece seu primeiro triunfo no Brasileirão, chegando a quatro pontos na tabela. A vitória não apenas tirou o time de Juan Vojvoda da zona de rebaixamento.
