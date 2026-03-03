Rodrygo sofre lesão grave no joelho e está fora da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira tem um desfalque confirmado para a Copa do Mundo de 2026. O atacante Rodrygo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral da perna direita na derrota diante do Getafe por 1 a 0, nesta última segunda-feira (2), pelo Campeonato Espanhol. Dessa forma, o jogador ficará fora dos gramados por cerca de seis meses.

"Após exames realizados em nosso jogador Rodrygo pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma ruptura do menisco lateral da perna direita", publicou o Real Madrid.

Rodrygo entrou em campo aos nove minutos do segundo tempo. Pouco depois, caiu no gramado sentindo dores na região do joelho direito. Contudo, conseguiu permanecer em campo até o fim da partida. Recentemente, o jogador ficou fora dos gramados por cerca de um mês, por causa de uma tendinite.

Por causa da lesão, Rodrygo não terá tempo suficiente para retornar aos gramados antes da Copa do Mundo de 2026. O atacante, de 25 anos, foi o artilheiro da Seleção Brasileira neste ciclo e era um dos nomes de confiança do técnico Carlo Ancelotti. Na temporada 2025/26, o jogador soma 27 jogos, três gols e quatro assistências.