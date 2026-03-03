Torcedores detonam Jardim após "promessa" ao Cruzeiro e acordo com o Flamengo

A chegada de Leonardo Jardim ao Flamengo gerou reações controversas do Rio de Janeiro a Belo Horizonte. Na capital mineira, porém, a repercussão veio acompanhada de um descontentamento generalizado. Isso porque torcedores do Cruzeiro resgataram uma declaração do treinador na saída do clube, em 2025, quando ele afirmou que só voltaria a trabalhar no Brasil se fosse na Toca da Raposa.
O técnico deixou o Cruzeiro ao fim da temporada de 2025 alegando questões pessoais. Na ocasião, o treinador chegou a falar sobre a possibilidade de ficar um ano afastado do esporte para cuidar, sobretudo, da saúde mental. A lembrança da "promessa" alimentou a revolta de parte da torcida após a mudança para o Rio de Janeiro poucos meses depois.
Cruzeirenses ainda resgataram uma declaração em que Diogo Diaz, auxiliar de Jardim, reiterava o posicionamento do técnico. " A palavra é uma coisa muito importante para ele. Mais que dinheiro, o caráter é algo intocável. E nesse sentido, ele manteve a palavra dele. […] Já tinha dado a palavra que não iria trabalhar em outro clube senão o Cruzeiro".
Depois da confirmação do acordo com o Flamengo, torcedores notaram que o auxiliar limitou comentários em suas redes sociais.
Vídeo
Lembrei dessa fala do auxiliar do Leonardo jardim, Diogo Diaz
A palavra é uma coisa muito importante, E pra ele. Mas que dinheiro o caracter é algo intocável. E nesse sentido, ele mantéu a palavra dele. Eu também não queria volta a trabalhar tão cedo aqui no Brasil.
— Edmilson Pires (@EdmilsonPires26) March 3, 2026
— Edmilson Pires (@EdmilsonPires26) March 3, 2026
Repercussão nas redes
Me lembro de pelo menos 2 promessas q ele não cumpriu. Se tem uma coisa q ele não tem é palavra.
— Carol (@mellocaroli) March 3, 2026
— Carol (@mellocaroli) March 3, 2026
Torcedores do Cruzeiro invadem perfil de Leonardo Jardim no Instagram após acerto com Flamengo.
Em comentários de uma publicação feita pelo técnico na rede social, cruzeirenses chamaram o ex-treinador de Judas. pic.twitter.com/XLUzL6Di0N
— Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) March 3, 2026
Chegada de Leo Jardim ao Rio
Na capital fluminense, a troca no comando ocorreu poucas horas após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. A diretoria demitiu Filipe Luís depois de um início de temporada que incluiu derrotas para Corinthians, na Supercopa do Brasil, e para o Lanús, na Recopa Sul-Americana.
Dirigentes, inclusive, já negociavam com o estafe de Jardim antes de comunicar a decisão ao então treinador. Filipe Luís só soube da demissão após a entrevista coletiva, em que chegou a projetar a final contra o Fluminense, no domingo (8).
Com vínculo previsto para o fim de 2027, o novo técnico do Flamengo deve comandar atividade nesta terça-feira (3), no Ninho do Urubu. O elenco teria folga, mas o planejamento mudou.
Pelo Cruzeiro, Jardim alcançou a semifinal da Copa do Brasil e terminou o Brasileirão em terceiro lugar, com vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. Ele dirigiu o time em 55 jogos, com 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas.