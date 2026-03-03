Uefa aplica multa pesada ao Tottenham por gesto nazista de torcedores

A Uefa multou o Tottenham em 30 mil euros (cerca de R$ 165 mil) e determinou a proibição da venda de ingressos para partidas de competições europeias fora de casa. A entidade anunciou a punição após analisar os incidentes registrados no jogo contra o Eintracht Frankfurt, pela Champions League, no dia 28 de janeiro, na Alemanha.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com a Uefa, três torcedores do clube inglês fizeram saudações nazistas em direção aos fãs alemães durante a partida, que terminou com vitória do Tottenham por 2 a 0. Além disso, a entidade também puniu o clube pelo arremesso de objetos, o que resultou em uma multa adicional de 2.250 euros.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Esportes Torcedores detonam Jardim após "promessa" ao Cruzeiro e acordo com o Flamengo
- Esportes Corinthians prepara anúncio de Lingard, que vestirá a camisa 77
- Esportes Flamengo acerta contratação do técnico Leonardo Jardim
- Esportes Brasília Tennis Open: Guto Miguel estreia nesta terça no Iate Clube
- Esportes Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo
- Esportes Luto no Candangão: Morre Juan, campeão do DF pelo Real Brasília em 2023
No entanto, a proibição de venda de ingressos ficará suspensa por um ano. Ou seja, se não ocorrerem novos episódios semelhantes nesse período, a Uefa não aplicará a sanção. Ainda assim, a entidade já colocou a multa financeira em vigor, e o clube londrino precisa efetuar o pagamento.
O Tottenham se manifestou oficialmente e classificou o episódio como uma conduta absolutamente abominável de um pequeno número de indivíduos. O clube informou que identificou os envolvidos e, consequentemente, aplicou suspensões por tempo indeterminado.
Por fim, em nota, o clube reforçou que repudia qualquer forma de discriminação e afirmou que tomou as medidas mais severas possíveis.