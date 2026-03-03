Cristiano Ronaldo sofre lesão na coxa e vira desfalque no Al-Nassr

Cristiano Ronaldo será desfalque para o técnico Jorge Jesus nos próximos jogos do Al-Nassr - (crédito: Foto: Divulgação)

Cristiano Ronaldo virou desfalque no Al Nassr. O atacante sentiu um problema muscular na coxa direita, na vitória por 3 a 1 sobre o Al Fayha, no sábado (27/2), e precisou ser substituído já perto do fim da partida. Nesta terça-feira (3/3), o clube confirmou a lesão e detalhou a situação em nota oficial.

Cristiano Ronaldo foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita após o último jogo com o Al Fayha. Ele começou hoje o seu programa de reabilitação e vai estar sob avaliação diariamente, informou a equipe saudita.

Com isso, a tendência é que o português fique fora do duelo contra o Neom, marcado para sábado (7), pelo Campeonato Saudita. O time treinado por Jorge Jesus ainda teria compromisso diante do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, mas os jogos da Champions Asiática foram adiados em razão da tensão no Oriente Médio.