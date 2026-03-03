Capital demite o técnico Fábio Brostel e contrata Luizinho Vieira

Luizinho Vieira levou o Amazonas ao título da Série C do Campeonato Brasileiro em 2023 e tem passagem pelo futebol do Distrito Federal como jogador - (crédito: João Normando/amazonasfcoficial)

Eliminado na primeira fase do Campeonato do Distrito Federal, o Capital deu início ao processo de reformulação do elenco para as disputadas da terceira fase da Copa do Brasil, a Copa Centro-Oeste e da Série D do Campeonato Brasileiro.

Em um dia marcado por decisões importantes, o clube demitiu o técnico Fábio Brostel e anunciou a contratação de Luizinho Vieira, campeão da terceira divisão com o Amazonas na temporada de 2023. O escolhido pelo presidente Godofredo Gonçalves para assumir a prancheta estava sem clube desde a demissão do Confiança-SE.

Fábio Brostel deixou o clube depois da eliminação em quinto lugar na primeira fase do Candangão. O Capital havia disputado as últimas duas finais contra o Ceilândia em 2024 e o Gama em 2025. Saíram com ele o auxiliar-técnico Júnior Valle, o analista de desempenho João Guilherme e o fisioterapeuta Rodrigo Nascimento.

Luizinho Vieira foi meia-atacante dos bons. Em 1993, ganhou o Campeonato Catarinense com a camisa do Criciúma. Colecionou título com o Athletico-PR em 1998 e em 2000 no Campeonato Paranaense. Jogou no Ceilândia em 2006. Como técnico, será a primeira passagem do catarinense de Criciúma pelo futebol do Distrito Federal. "Tive uma passagem muito rápida como atleta. Final de carreira", lembrou em entrevista ao Correio Braziliense enquanto organizava os últimos detalhes para se apresentar ao Capital nesta quarta.

O Capital conhecerá nesta quarta-feira o adversário na terceira fase da Copa do Brasil entre Betim-MG Operário-PR. Na Copa Centro-Oeste, medirá forças no Grupo A contra Primavera-MT, Vila Nova-GO, Rio Branco-ES, Araguaína-TO e Operário-MS. A CBF ainda não definiu os grupos e a tabela da quarta divisão do Campeonato Brasileiro.