Mulheres que Inspiram: corrida é atração neste domingo na Esplanada

O Dia Internacional da Mulher tem um desafio marcado na Esplanada dos Ministérios neste domingo. O cartão-postal da cidade recebe a Corrida Mulheres que Inspiram. A prova reunirá cerca de 3 mil participantes a partir das 7h, em frente à Catedral Metropolitana, em um manifesto esportivo contra a violência doméstica e em defesa da igualdade.

A Corrida organizada pela Bruno Atleta Eventos tem três categorias: caminhada (3km), e corrida (5km e 10km). A prova é inclusiva e aberta aos gêneros dispostos a apoiar a causa.

"A ideia é transformar o asfalto da Esplanada dos Ministérios em um espaço de luz e superação. Queremos que cada quilômetro percorrido reforce o compromisso da nossa sociedade em proteger e valorizar a força feminina", afirmam os organizadores.

A entrega dos kits para a prova será nesta sexta-feira, das 9h às 18h, e no sábado, das 9h às 16h, no Campus Católica Asa Sul. Não haverá retirada no dia da prova nem após o evento. haverá premiação para 5 e 10km geral e PCD Andante.

Programe-se

Quando: 8/3

Onde: Esplanada dos Ministérios (em frente à Catedral).

Largada: 7h

Público estimado: 3.000 corredores

Mais informações: www.brasilcorrida.com.br

