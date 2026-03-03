Mulheres que Inspiram: corrida é atração neste domingo na Esplanada

O Dia Internacional da Mulher tem um desafio marcado na Esplanada dos Ministérios neste domingo. O cartão-postal da cidade recebe a Corrida Mulheres que Inspiram. A prova reunirá cerca de 3 mil participantes a partir das 7h, em frente à Catedral Metropolitana, em um manifesto esportivo contra a violência doméstica e em defesa da igualdade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A Corrida organizada pela Bruno Atleta Eventos tem três categorias: caminhada (3km), e corrida (5km e 10km). A prova é inclusiva e aberta aos gêneros dispostos a apoiar a causa.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"A ideia é transformar o asfalto da Esplanada dos Ministérios em um espaço de luz e superação. Queremos que cada quilômetro percorrido reforce o compromisso da nossa sociedade em proteger e valorizar a força feminina", afirmam os organizadores.
A entrega dos kits para a prova será nesta sexta-feira, das 9h às 18h, e no sábado, das 9h às 16h, no Campus Católica Asa Sul. Não haverá retirada no dia da prova nem após o evento. haverá premiação para 5 e 10km geral e PCD Andante.
Programe-se
Quando: 8/3
Onde: Esplanada dos Ministérios (em frente à Catedral).
Largada: 7h
Público estimado: 3.000 corredores
Mais informações: www.brasilcorrida.com.br
Saiba Mais
- Esportes Rodrigo Caio decide deixar o Flamengo após saída de Filipe Luís
- Esportes Cristiano Ronaldo sofre lesão na coxa e vira desfalque no Al-Nassr
- Esportes Entenda a lesão que tira Rodrygo da Copa do Mundo de 2026
- Esportes CBF inicia implementação de novas regras no Brasil
- Esportes Santos acerta o retorno do zagueiro Lucas Veríssimo
- Esportes Rodrygo sofre lesão grave no joelho e está fora da Copa do Mundo