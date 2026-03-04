Esposa de Filipe Luís desabafa após demissão do marido do Flamengo

Filipe Luis, sua esposa e seus três filhos após o flamengo conquistar o Tretra da Libertadores - (crédito: Reprodução/@patricia_buno)

A demissão de Filipe Luís do comando técnico Flamengo segue repercutindo. Na madrugada desta quarta-feira (4/3), a esposa do treinador usou as redes sociais para desabafar e afirmou estar “magoada” com o cenário que envolveu a saída do marido do rubro-negro.

Patrícia classificou o seu sentimento em reação ao momento como de “mágoa” e fez uma reflexão sobre o em seu story.

“Sentimento profundo e silencioso. Dor emocional que fica guardada depois de uma decepção ou de uma atitude que feriu. Nasce do ressentimento, da tristeza ou da sensação de injustiça. Diferente da raiva, a mágoa é quieta, porém muito mais pesada. Se instala no coração e permanece até ser compreendida, perdoada ou curada. Hoje estou magoada”, disse.

Confira imagens:







Ela finalizou dizendo que tem certeza de que todo o carinho e amor que os dois estão recebendo irão ajudá-los a compreender, perdoar e curar o momento vivido.

Na sequência, Patrícia compartilhou uma publicação feita pelo ex-treinador como despedida do clube. Na postagem, Luís reuniu imagens marcantes de sua trajetória no Flamengo e agradeceu o apoio recebido “Vocês transformaram um momento difícil em algo inesquecível”, escreveu.

Patrícia conheceu Luís durante a passagem dele por Madri. Desde então, eles construíram uma sólida história juntos. Os dois estão casados há mais de 18 anos, têm três filhos e compartilham uma vida marcada pelo futebol. Nas redes sociais, Patrícia costuma dividir registros acompanhando o marido nos jogos mais importantes do rubro-negro, sempre demonstrando apoio e presença na carreira do esposo.

Nota oficial do clube

A demissão do ex-técnico foi anunciada oficialmente pelo Flamengo na madrugada de terça-feira (3), logo após a coletiva de imprensa concedida pelo clube, que havia acabado de golear o Madureira pela Taça Carioca e garantir vaga na final do Campeonato.

“O Clube de Regatas do Flamengo agradece a Filipe Luís por toda a dedicação e conquistas ao longo dessa jornada como treinador. Desejamos sucesso na sequência da carreira.”

A saída dele gerou indignação entre torcedores, comentaristas esportivos e parte do público que acompanha o futebol brasileiro. Não só pela decisão, e sim pela forma como foi conduzida, classificada por muitos como "desrespeitosa" e "fria". Segundo relatos, a conversa de demissão durou menos de um minuto, e esse pequeno detalhe repercurtiu, pois para um treinador que "vestia o manto", a despedida foi considerada por muitos como mal vista.

Declaradamente flamenguista, Filipe Luís iniciou sua trajetória no clube como jogador, período em que conquistou dez títulos, entre eles Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Posteriormente, começou sua carreira como treinador técnico no clube, e manteve o sucesso ao levantar cinco taças, em apenas um ano de trabalho, reforçando ainda mais sua ligação histórica com o Flamengo.

Diversos jogadores prestaram homenagens ao ex-técnico, entre eles Giorgian de Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo Luiz, Léo Pereira e Everton Araújo. Até o ex-lutador José Aldo compartilhou um stories homenageando Filipe. Muitos torcedores também criticaram a decisão da presidência e exaltaram a passagem do treinador pelo clube.

A saída foi anunciada poucas horas após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, resultado que garantiu a equipe na final do Campeonato Carioca e repercutiu não apenas no Brasil, mas também no exterior.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

