Brasil perde para a China antes do Pré-Mundial Feminino de Basquete

Carina Martins fez nove pontos: a Seleção Brasileira foi ao limite contra a China em busca da vitória no amistoso disputado na manhã desta quarta-feira - (crédito: Divulgação/CBB)

A Seleção Brasileira Feminina de basquete mostrou poder de reação e competitividade no primeiro ensaio para o Pré-Mundial. Depois de sair em desvantagem e construir uma recuperação marcante no último quarto, o Brasil levou o confronto para a prorrogação, mas perdeu para China por 74 x 69.

Reprsentante do Distrito Federal na Seleção, a paulista Tainá Paixão esteve em quadra por 16 minutos na partida. A jogadora do Cerrado Basquete contribuiu com cinco pontos. Vanessa "Sassá" Gonçalvez, outra jogadora do time do Distrito Federal, fez três pontos. Kamilla Cardoso foi o principal nome brasileiro, com duplo-duplo de 17 pontos e 12 rebotes. Débora Costa e Cacá Martins anotaram nove pontos cada uma.

O começo foi de maior controle das donas da casa. A China abriu vantagem ainda no primeiro tempo, indo para o intervalo na frente por 39 x 26. No período final, com a diferença em 15 pontos, as brasileiras ajustaram a marcação, aceleraram o jogo e dominaram o último quarto com parcial de 24 x 9, mostrando resiliência.

A 0.2 segundos do fim do tempo regulamentar, Cacá Martins converteu um arremesso de três pontos do meio da quadra, empatando o duelo e levando a decisão para a prorrogação. Na prorrogação, a China venceu por 10 x 5, confirmando o placar final de 74 x 69.

O Brasil não contou com Damiris Dantas, Iza Varejão, Bella Nascimento e Emanuely Oliveira neste primeiro amistoso, ausências importantes na rotação da equipe. As atletas estão encerrando seus compromissos com os clubes na Europa.

A Seleção volta à quadra nesta sexta-feira (6/3) às 8h (horário de Brasília), novamente diante da China, no último teste antes da estreia no Pré-Mundial, marcada para o dia 11. O Brasil está no Grupo A do Pré-Mundial, ao lado de Bélgica, Sudão do Sul, República Tcheca, Mali e China. Entre as seis seleções da chave, quatro avançam para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada em setembro, na Alemanha.

*Com informações da Confederação Brasileira de Basquete (CBB)

