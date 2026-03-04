Brasil perde para a Venezuela em amistoso no México

Após golear a Costa Rica por 5 x 2 no primeiro de seus três amistosos na América Central, a Seleção Brasileira, nesta quarta-feira, 4/3, se deu mal. Com muito time modificado em relação ao primeiro jogo, não se encontrou. Assim, perdeu para a Venezuela por 2 x 1. O jogo desta quarta-feira foi no CT da seleção do México, na cidade de Toluca. E com resultado merecido. Afinal, as venezuelanas aproveitaram que o Brasil estava desordenado (e com dez desde os 33 da etapa inicial: Maiara expulsa).Assim, além dos gols, mandaram duas na trave. A lateral-direita Romero fez o primeiro gol (e mandou as duas na trave) no primeiro tempo. Higura ampliou no início da etapa final. O jogo teve 50 minutos de interrupção por causa de chuva e trovões (protocolo climático de segurança). Na volta, o Brasil veio melhor e diminuiu com Jaque Ribeiro. Mas não conseguiu o empate.

Como é praxe, técnico Arthur Elias fez muitas alterações na equipe em relação ao 5 a 2 sobre a Costa Rica, primeiro dos três jogos amistosos nesta dataFifa. Mas ele optou por uma mudança tática: um 352, com Fê Palermo jogando de zagueira ao lado de Tarciane e Lauren, e Yasmin como uma ala muito ofensiva pela esquerda. Além disso, entrou com Adriana, Geyse e Luany no ataque. E, também, com Cláudia no gol no lugar de Thaís, mostrando que o técnico vai analisar as goleiras nesta dataFifa (Lelê enfrentará o México, no sábado, último amistoso).

Brasil mal no primeiro tempo

Mas o Brasil não fez bom primeiro tempo. Muito dominado pelo bom time venezuelano, que mesmo sem a sua craque Deyna Castellanos mostrava variações táticas e quatro chances de muito perigo aos 30 minutos, na melhor um chute de Romero no travessão defendido por Cláudia.

O Brasil só veio criar uma boa jogada aos 32 minutos com Geyse chutando rente à trave de Cáceres após boa trama pela direita de Adriana. Mas o Brasil acabou sofrendo um golpe aos 33: Maiara, que já tinha uma amarelo, fez uma falta feia e acabou expulsa; máestreia na Seleção desta exInternacional e hoje no Angel CityEUA.

O curioso foi que o Brasil, com dez, passou a jogar com mais qualidade ofensiva, criando pelo menos dois bons lances em chuveirinho e fazendo a Venezuela passar a se resguardar mais. Contudo, aos 44 minutos, Romero recebeu de Carrasco pela direita e, com Yasmin deixando espaço na marcação, arrisou o chute que pegou Claudia adiantada. Venezuela 1 a0. Nos acréscmos, Romero aparaeceu mais uma vez livre na área, recebeu e chutou na trave. Era incrível perceber como a lateral-direita venezuelana foi para o intervalo com um gol e duas bolas na trave diante deu apático Brasil.

Venezuela amplia

Mal começou o segundo tempo e a Venezuala fez o segundo gol. Garcia ganhou a bola de Gabi Zanotti na área e chutou. Claudia fez defesa parcial. Mas, na sobra, Olivieri rolou para o chute certeiro de Higuera. E ela quase ampliou aos 13. Mas seu belo chute de fora da área parou na bela defesa da goleira brasileira. Aos 26minutos,o jogo parou por causa de chuvas e trovões no entorno do CT.

Seleção diminui. Mas perde o jogo

Após 50 minutos, o jogo retornou e ficou mais equilibrado, com o Brasil conseguindo diminuir aos 37, em chute de fora de Jaque Ribeiro, que entrara assim que a partida recomeçou. Isso animou o Brasil, que teve pelo menos três chances para empatar. Mas Brena e Alkine Gomes (duas vezes) erraram na finalização.

Neste sábado, o Brasil enfrentará a seleção mexicana, na cidade do México, fechando a série de três amistosos, os primeiros desta temporada. A Seleção se prepara para a Copa do Mundo da categoria, que ocorrerá em 2027 no Brasil.

Brasil 1×2 Venezuela

Amistoso Internacional (feminino)

Data e Horário: 4/3/2026

Local: CT da Federação Mexicana, Toluca (MEX)

Gols: Romero, 44’/1ºT (0-1); Higuera, 3’/2ºT (0-2). Jaque Ribeiro,37’/2ºT (1-2)

BRASIL: Claudia; Fê Palermo (Mariza, 15’/2ºT), Tarciane e Lauren (Jaque Ribeiro, 33’/2ºT); Gabi Zanotti (Kerolin, 15’/2ºT), Maiara, Ana Vitória (Brena, 15’/2ºT) e Yasmin (Tamires, 15’/2ºT); Adriana, Geyse (Aline Gomes, 1’5’/2ºT) e Luany, Técnico: Arthur Elias.

VENEZUELA: Caceres; Romero (Flores,7’/2ºT), Barbara Giménez, Yenifer Giménez e Carrasco; Daiana Rodriguez, Daniuska Rodriguez (Kika Moreno,17’/2ºT) Gabriela Garcia e Bárbara Olivieri; Jiménez e Higuera. Técnico: Ricardo Belli.

>Árbitro: Francis Maria Martínez (MEX)

Auxiliares: Karla Angelica Flors e Leonardo Javier (MEX)

Cartões amarelos: Fê Palermo, Maiara (BRA); Olivieri, Cáceres (VEN)

Cartões Vermelhos: Maiara (BRA, 33’/1ºT)