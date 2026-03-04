Flamengo oficializa Leonardo Jardim como substituto de Filipe Luís

Leonardo Jardim comandou o primeiro treino e vai estrear no domingo contra o Fluminense na final do Campeonato Carioca - (crédito: Foto: Divulgação / Flamengo)

O Flamengo anunciou na noite desta quarta-feira (4/3) a contratação do substituto de Filipe Luís. Trata-se do técnico Leonardo Jardim, português cujo último trabalho foi no Cruzeiro. O novo comandante, preferido do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, assinou contrato até o fim de 2027.

Assim, ele chega para suprir a saída de Filipinho, demitido na madrugada da última terça (3/3) mesmo após goleada por 8 a 0 sobre o Madureira. Apesar dos diversos títulos conquistados no período de 16 meses à frente do Flamengo, Filipe Luís não resistiu ao mau começo de temporada. Afinal, a equipe deixou os títulos da Supercopa Rei do Brasil e da Recopa Sul-Americana pelo caminho.

Relembre a carreira de Leonardo Jardim

Dessa forma, a diretoria rubro-negra procurou Jardim, em quem enxerga o nome ideal para assumir o "rojão". O português é técnico desde 2003/04, quando teve seu primeiro trabalho na carreira. Foi à frente do Camacha, de Portugal. Ficou quatro temporadas inteiras antes de assumir o Chaves. Passou ainda por Beira-Mar e Braga antes de sua primeira aventura fora do país lusitano.

Em 2012/13, assumiu o Olympiakos (GRE), ficando somente um ano. Assim, foi para o Sporting, um dos três maiores times de Portugal, ficando também apenas uma temporada. Foi para assumir o seu principal trabalho na carreira: o Monaco (FRA), entre 2014/15 e 2019/20. Passou por ano sabático e iniciou trabalhos no Oriente Médio, passando por Al-Hilal (SAU), Al-Ahli (EAU), Al-Rayyan (QAT) e Al-Ahli novamente. Foi apenas um ano em cada time. O mesmo vale para seu último trabalho; o Cruzeiro.

Na Raposa, teve grande passagem, levando o time à terceira posição do Brasileirão e à semifinal da Copa do Brasil. Foram 55 jogos, com 26 vitórias, 18 empates e somente 11 derrotas. Dessa forma, angariou aproveitamento de 58,1% no período. Em sua saída, afirmou que iria priorizar a vida pessoal, já que não conseguiria "dar 100%" ao Cruzeiro.