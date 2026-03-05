Superliga Feminina: Brasília vence Sorocaba e encerra jejum de vitória

O Brasília Vôlei não tomou conhecimento da pressão da torcida adversária em Sorocaba e minou a empolgação - (crédito: Kamila França)

Após 20 dias de folga, o Brasília Vôlei retornou à Superliga Feminina conquistando o objetivo de triunfar fora de casa nessa quinta-feira por 3 sets a 0 contra o Renasce Sorocaba, no interior paulista. As parciais foram de 25/21, 25/18 e 25/18. O último triunfo fora da capital havia sido em dezembro, contra o Barueri, quando as meninas derrotaram as paulistas no tie-break por 3 sets a 2.

Por mais que a permanência na elite seja o desejo mais realista da equipe de Spencer Lee, há chances de sonhar com a classificação aos playoffs. Na próxima rodada, o time terá confronto direto com o Mackenzie, novamente em São Paulo.



No apito final da partida dessa sexta-feira, o grupo comemorou com um abraço coletivo na ponteira Nayara Félix. Antes do duelo, a capitã da equipe passou pela perda do pai. Mesmo assim, optou por entrar em quadra e ajudar o time na partida. Nayara recebeu os aplausos da torcida adversária e os abraços das atletas do Sorocaba.

No Ginásio do SESI, em Sorocaba, as equipes faziam um duelo parelho. De ambos os lados, erros táticos impediam uma vantagem no placar. A partida estava equilibrada, mas na reta final da partida, as brasilienses souberam ser mais efetivas no ataque e, com 25 x 21, ganharam o primeiro set.

A parcial seguinte seguiu conforme a anterior. O Brasília abriu três pontos de vantagem, mas viu as donas de casa buscarem a reação e construírem a virada no set (9 x 8), forçando Spencer Lee a pedir um tempo. O chamado resultou em quadra, abrindo cinco de vantagem (16 x 11). Apesar dos erros de marcação cometidos pelo time do DF, a excelência no ataque compensou o jogo. Com eficiência no bloqueio e o brilho de Karen e Duda, o esquadrão verde-preto conquistou mais um set por 25 x 18.

O terceiro tempo começou diferente, o time do Sorocaba entrou mais reativo e largou na parcial. Durante o primeiro terço, conseguiu dominar as ações com 10 x 7 no placar, mas querendo garantir a vitória dentro de casa, o Brasília emplacou uma sequência positiva para empatar o duelo. A reta final foi de domínio total das visitantes, com folga no placar, conquistaram uma importante vitória fora de casa, com 25 x 18 na parcial e 3 sets a 0.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima