Rafaela Silva vence Grand Prix da Áustria e fatura segundo ouro no ano

A campeã olímpica e bicampeã mundial Rafaela Silva conquistou neste sábado (7) a medalha de ouro na categoria até 63kg do Grand Prix da Áustria de judô. A brasileira confirmou o bom momento na temporada ao subir ao lugar mais alto do pódio pela segunda vez em 2026.
Na final, Rafaela enfrentou a kosovar Laura Fazliu, medalhista de bronze olímpica nos Jogos de Paris 2024 e também bicampeã mundial. Com uma atuação consistente, a judoca brasileira garantiu a vitória e o título da categoria.
Antes da decisão, Rafaela Silva superou três adversárias no caminho até a final: a italiana Raffaella Ciano, a búlgara Yoana Manova e a espanhola Laura Fernandez.
Este é o segundo ouro de Rafaela na temporada. Em fevereiro, ela também já havia conquistado medalha no Grand Slam de Paris, consolidando um início de ano vitorioso no circuito internacional.
Outro destaque brasileiro neste sábado foi a disputa do bronze na categoria até 73kg, que teve um confronto 100% nacional. O medalhista olímpico e atual vice-campeão mundial Daniel Cargnin levou a melhor sobre Guilherme de Oliveira e garantiu lugar no pódio.
O Brasil ainda terá mais representantes no encerramento do torneio, neste domingo (8). Entram no tatame Rafael Macedo (90kg), Marcelo Fronckowiak (90kg), Beatriz Freitas (78kg), Giovani Ferreira (100kg) e Giovana Santos (+78kg).