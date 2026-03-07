Rafaela Silva vence Grand Prix da Áustria e fatura segundo ouro no ano

Antes da decisão, Rafaela Silva superou três adversárias no caminho até a final: a italiana Raffaella Ciano, a búlgara Yoana Manova e a espanhola Laura Fernandez - (crédito: Sabau Gabriela/IFJ)

A campeã olímpica e bicampeã mundial Rafaela Silva conquistou neste sábado (7) a medalha de ouro na categoria até 63kg do Grand Prix da Áustria de judô. A brasileira confirmou o bom momento na temporada ao subir ao lugar mais alto do pódio pela segunda vez em 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na final, Rafaela enfrentou a kosovar Laura Fazliu, medalhista de bronze olímpica nos Jogos de Paris 2024 e também bicampeã mundial. Com uma atuação consistente, a judoca brasileira garantiu a vitória e o título da categoria.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Lucas Pinheiro vence etapa da Copa do Mundo de slalom gigante de Kranjska Gora

Antes da decisão, Rafaela Silva superou três adversárias no caminho até a final: a italiana Raffaella Ciano, a búlgara Yoana Manova e a espanhola Laura Fernandez.

Este é o segundo ouro de Rafaela na temporada. Em fevereiro, ela também já havia conquistado medalha no Grand Slam de Paris, consolidando um início de ano vitorioso no circuito internacional.

Leia também: Taekwondo do Brasil domina premiação continental nos Estados Unidos

Outro destaque brasileiro neste sábado foi a disputa do bronze na categoria até 73kg, que teve um confronto 100% nacional. O medalhista olímpico e atual vice-campeão mundial Daniel Cargnin levou a melhor sobre Guilherme de Oliveira e garantiu lugar no pódio.

Leia também: Jogos Paralímpicos de Inverno começam nesta sexta em meio às guerras

O Brasil ainda terá mais representantes no encerramento do torneio, neste domingo (8). Entram no tatame Rafael Macedo (90kg), Marcelo Fronckowiak (90kg), Beatriz Freitas (78kg), Giovani Ferreira (100kg) e Giovana Santos (+78kg).