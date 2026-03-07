Dono do Inter Miami revela salário milionário de Messi na MLS

Messi em ação com a camisa do Inter Miami na MLS - (crédito: Foto: Dustin Markland/Getty Images)

O empresário americano Jorge Más, um dos proprietários do Inter Miami, revelou quanto Lionel Messi recebe para atuar pelo clube da MLS. De acordo com ele, o craque argentino ganha entre 70 milhões e 80 milhões de dólares por ano, algo entre R$ 367 milhões e R$ 420 milhões na cotação atual.

A declaração foi dada em entrevista à Bloomberg. Jorge Más explicou que o valor considera todos os acordos ligados ao jogador, incluindo a participação societária que Messi terá no clube no futuro. Essa cláusula prevê que o argentino se torne um dos donos do Inter Miami após encerrar a carreira.

Para atrair patrocinadores de nível mundial, precisamos de grandes jogadores. Eu pago ao Messi entre 70 e 80 milhões de dólares por ano. E ele vale cada centavo, afirmou o dirigente, que divide o controle do clube com o irmão José Más e com o ex-jogador David Beckham.

No entanto, o percentual que Messi terá no clube não foi divulgado. Ainda assim, o The Athletic estima que a participação do camisa 10 possa valer entre 50 milhões e 60 milhões de dólares, cerca de R$ 262 milhões a R$ 314,4 milhões.

Messi é o jogador mais bem remunerado da MLS

Dados da própria MLS apontam que Messi é o jogador mais bem pago da liga. O salário base anual é de cerca de 12 milhões de dólares (R$ 62,8 milhões), mas o valor pode chegar a 20,4 milhões (R$ 106,9 milhões) com bônus previstos em contrato.

Além do vínculo com o Inter Miami, válido até 2028, o argentino mantém acordos comerciais próprios com empresas de mídia e com uma marca de material esportivo.

Aos 38 anos, Messi segue como o principal nome do time da Flórida. Na última temporada, ele recebeu o prêmio de melhor jogador da MLS e liderou o Inter Miami na conquista inédita do título da liga.