F1: confira o grid de largada do GP da Austrália, com Russell na pole e Bortoleto em 10º

George Russell confirmou seu favoritismo e o da Mercedes pelo bom desempenho nos treinos livres e conquistou a pole position do GP da Austrália, a primeira etapa da Fórmula 1 no ano e com regulamento técnico revisado. O britânico foi o melhor em todas as etapas da classificação deste sábado, 7, que teve Andrea Kimi Antonelliem segundo, Isack Hadjar em terceiro e Gabriel Bortoleto avançando ao Q3 com a décima colocação.

O brasileiro fez o dever de casa e bateu Nico Hulkenberg no duelo interno da Audi, já que o alemão marcou a 11ª posição, e a diferença não foi maior porque o representante do País teve um problema no carro quando retornava aos boxes no Q2. Desse modo, mesmo entre os melhores da sessão, não pôde participar da disputa pela ponta.

Por conta da temporada de 2026 ter 11 equipes no grid, e não mais dez, as eliminações ocorreram de maneira diferente dos últimos anos. Antes, os pilotos entre o 16º e 20º lugares não avançavam à segunda parte do treino e os que ficavam entre 11º e 15º saíam da disputa pela pole position. Agora, caem do 17º ao 22º no Q1 e do 11º ao 16º no Q2. O Q3 segue com o top 10.

Como foi a classificação

Os carros foram à pista assim que a luz verde se acendeu nos boxes, sendo Hulkenberg o primeiro a abrir volta rápida, mas foi o brasileiro que brilhou, chegando a ocupar a ponta quando 15 pilotos concluíram os giros. Ele foi superado momentos depois, porém, pelo líder do TL3, Russell, e por Hadjar.

Na reta final do Q1, quando todos começavam a marcar seus tempos, as McLarens e Ferraris já entraram na zona de classificação, com detalhe para a Scuderia utilizando pneus médios tanto com Lewis Hamilton quanto com Charles Leclerc e mesmo assim se colocando no top 5, contra vários adversários de macios.

Restando sete minutos para se encerrar a parte inicial da classificação, Max Verstappen travou as rodas traseiras ao frear na Curva 1, escapou da pista e foi parar na barreira de proteção. Fim de sessão para o tetracampeão e prejuízo para a Red Bull, que ficou apenas com Hadjar restando no quali.

Quem se deu bem com o acidente do holandês foi a Mercedes, que conseguiu consertar o carro de Antonelli, que havia batido no TL3, por conta do acionamento da bandeira vermelha. A equipe previa conseguir liberá-lo, mas o medo era de que restaria muito pouco tempo, não fosse a interrupção.

O Q1 encerrou com Russell melhorando ainda mais seu tempo e garantindo a liderança e Hamilton, de médios, em terceiro lugar. Oscar Piastri fechou em segundo e Bortoleto, em décimo, também garantindo o avanço. Os eliminados foram: Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Carlos Sainz e Lance Stroll.

O Q2 começou parecido com o Q1: Mercedes voando. Russell liderou as primeiras passagens, seguido por Antonelli. Hamilton foi melhor do que ambos no início da volta, mas cometeu um erro e teve que abortá-la. Bortoleto apareceu na nona colocação e dentro do top 10 na metade inicial da segunda parte.

Na tentativa seguinte, o heptacampeão subiu à zona de classificação ao Q3, enquanto Leclerc melhorou seu tempo, pulou para segundo e garantiu as duas Ferraris na disputa pela pole. Gabriel chegou a ser ultrapassado por Hulkenberg e outros pilotos, ficou alguns minutos no grupo eliminado, mas, em sua última volta, passou em décimo. Caíram no Q2: Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alexander Albon e Franco Colapinto.

A sessão do brasileiro acabou antes mesmo do início da etapa final da classificação, no entanto. Quando fazia o retorno aos boxes, sua Audi teve uma falha na caixa de câmbio e ele parou na entrada do pitlane, não conseguindo levar o carro de volta sem ajuda externa e, assim, não podendo participar do Q3 e confirmando a décima posição.

Quando os pilotos foram liberados, outra bandeira vermelha e água no chopp da Mercedes, que esqueceu um pedaço de resfriador preso no carro de Antonelli. A peça caiu durante a volta de aquecimento dos pneus e Norris passou por cima dela. A direção de prova considerou como saída perigosa e colocou o italiano e a equipe em investigação, com potencial multa.

Após mais essa interrupção, os trabalhos do Q3 finalmente foram abertos e Russell novamente liderou a tabela de tempos nas primeiras voltas, seguido por Norris e Hadjar, ambos a meio segundo do britânico, mais rápido em todos os três setores.

Antonelli chegou a tirá-lo da pole position em sua última volta, mas ele melhorou ainda mais sua marca no fechamento da classificação, marcou 1:18:518 e confimou a pole position do GP da Austrália de Fórmula 1. O italiano ficou com o segundo lugar e Hadjar também fez um giro mais rápido para concluir em terceiro, na fila seguinte, junto a Leclerc.

Como ficou o grid de largada do GP da Austrália de Fórmula 1: