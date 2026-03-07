Goiás cresce no segundo tempo e abre vantagem na final do Campeonato Goiano

O Goiás foi coroado pela sua melhora de rendimento e conquistou uma vitória sobre o Atlético Goianiense por 2 x 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Goiano, no estádio Antônio Accioly, neste sábado (07/03). O Esmeraldino e o Dragão protagonizaram uma etapa inicial com equilíbrio nas ações e chances de perigo de ambos os lados. Por outro lado, os visitantes melhoraram sua eficiência em aproveitar as oportunidades no segundo tempo. Com isso, marcaram duas vezes na reta inicial da etapa complementar com Anselmo Ramon.
Com este resultado, o Goiás construiu um cenário favorável para confirmar o título estadual na partida de volta da decisão do Estadual. Isso porque assegura a conquista com um empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença.
Em contrapartida, o Atlético Goianiense precisará de um triunfo por três gols de distância para garantir o título de maneira direta. Caso, o Dragão consiga construir uma vitória por dois gols haverá igualdade no placar agregado e a definição do troféu será por meio de disputa de pênaltis. O segundo duelo da decisão, aliás, ocorrerá no estádio Hailé Pinheiro, às 16h, no próximo domingo.
Como foi a vitória do Goiás?
O primeiro tempo foi marcada pelo equilíbrio entre as duas equipes, porém também houve lances que causaram sustos nas defesas adversárias. O Esmeraldino foi o primeiro a tomar iniciativa. Assim, aos sete minutos Jean Carlos recebeu passe pela direita, fez corte para o meio, finalizou e Paulo Vítor fez defesa no canto. Na sequência, o Dragão ficou perto de abrir o placar em um lance confuso, o qual Luisão evitou o gol praticamente em cima da linha.
Posteriormente, aos 36 minutos o Goiás também chegou a fazer o gol com Anselmo Ramon, porém o árbitro indicou posição irregular de Lucas Lima na ocasião. Na reta final, os dois times quase balançaram as redes por questões de detalhes. Léo Jacó foi quem finalizou para o Atlético Goianiense e Nicolas para o Esmeraldino, mas ambos para fora.
O Goiás retornou para a etapa complementar mais atento e eficaz para aproveitar as oportunidades. Com menos de um minuto, Jean Carlos cruzou pela direita, o goleiro Paulo Vítor falhou ao não conseguir encaixar no alto, o rebote ficou para Anselmo Ramon, que só completou para o gol. Pouco tempo depois, o Esmeraldino quase ampliou em chute de Jean Carlos, mas dessa vez Paulo Vítor fez a defesa sem sustos.
Aos sete minutos veio o segundo após triangulação entre Lucas Lima e Nicolas, o lateral foi até a linha de fundo e encontrou Anselmo Ramon dentro da área. O centroavante novamente precisou apenas empurrou para o fundo das redes.Na sequência, o Goiás apenas administrou o jogo até o apito final e o Atlético Goianiense demonstrou abalo e não conseguiu reagir.
ATLÉTICO GOIANIENSE 0×2 GOIÁS
Campeonato Goiano jogo de ida da final
Data: 07/03/2026
Local: Estádio Antônio Accioly (GO)
Gols: Anselmo Ramon, 1/2ºT (1-0)/ 7/2ºT
ATLÉTICO-GO: Paulo Vitor; Matheus Ribeiro (GH, 28/2ºT) Adriano Martins, Barreto (Ariel, Intervalo), Natã Felipe (Tito, 10/2ºT) e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Igor Henrique, Guilherme Marques (Jean Dias, 10/2ºT); Derek (Bruno José, Intervalo) Léo Jacó, Derek e Bruno José. Técnico: Rafael Lacerda
GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Luisão e Nicolas; Filipe Machado (Baldoria, 44/2ºT), Gegê, Lourenço (Juninho, 37/2ºT) e Lucas Lima (Pedrinho,25/2ºT); Jean Carlos (Luiz Felipe,44/2ºT) e Anselmo Ramon (Cadu,25/2ºT). Técnico: Daniel Paulista
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael Alves da Silva (RS)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ) e Herman Brumel Vani (SP)
Cartões Amarelos: Natã (ACG); Gegê (GOI)
