Maratona Brasília 2026: Luis Barboza acelera à caça do tricampeonato

Luis Barboza foi campeão da Maratona Brasília em 2023 e 2024 e brigará pelo tricampeonato pessoal em 21 de abril, no aniversário de 66 anos da capital - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Luís Barboza, de 38 anos, tem há seis anos a Maratona Brasília como compromisso obrigatório no calendário das provas de rua. Em 2026, o corredor disputará os 42km no aniversário da capital em busca do tri no evento apoiado pelo Correio Braziliense. Experiente, o atleta deu dicas aos estreantes e projeta as expectativas pelo pódio. As inscrições para o desafio podem ser feitas no site www.brasilcorrida.com.br.

Em 2025, Luís foi superado pelo baiano Renilson Silva, que concluiu a prova com 2h29min40s, dois minutos a menos que o morador de Águas Claras (2h31min51s).

Há 26 anos na modalidade, o fisioterapeuta se reinventa diante de um novo desafio. Hoje, ele está dividido entre a rotina profissional e os treinos. "O fato de ter que me dividir me coloca numa situação hoje como um atleta, digamos, híbrido, na qual eu tenho que lidar com as duas rotinas. Mas o fator importante é a experiência, a parte mental de saber a melhor estratégia. Então eu me sinto preparado e vejo que a gente vai conseguir colocar em prática o que treinou", explica o bicampeão.

Incansável, Luís quer se sentir mais desafiado. "O percurso poderia ser mais propício para melhorar as marcas, e assim, atrair mais pessoas de outros estados", avalia. "Para melhorar o meu desempenho, eu teria que ter mais tempo para treinar e me dedicar mais. Mas eu vejo que é o que nós temos para hoje, e eu estou satisfeito", pondera.

O personal trainer ajuda quem sonha em se tornar um atleta ou deseja melhorar a performance. Acostumado a desacelerar os alunos nas retas finais de preparação para as provas, Barborza acende sinal de alerta: a empolgação com a proximidade da prova. "É justamente nesse momento que a pessoa tem que ter mais cuidado. O corpo já deve ter se treinado ao longo dos últimos quatro, seis meses".

"Então, as últimas quatro semanas é o momento de lapidação. Deve ser retirado o volume mais extensivo e se dedicar mais à questão do descanso, da recuperação e da questão estratégica, se preparar para a altimetria, entender o percurso".

Entre as dicas, o cuidado com o calçado. "Querer estrear um tênis novo é muito comum, ainda mais com essa onda de tênis com placas. Muitas vezes, a pessoa nunca experimentou e escolhe usar no dia. Meias compressivas também prometem melhorar a performance e acaba estrangulando a panturrilha se não souber usar", alerta. "Busquem orientações profissionais em corridas de performance".

Maratona Brasília 2026

» 18/4 (sábado): Corrida Kids

(50 a 300 metros) e 5 km

» 19/4 (domingo): 5 km e 10 km

» 20/4 (segunda-feira): 5 km e 21 km

» 21/4 (terça-feira): 3 km (caminhada), 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

» Desafio BSB 66 anos: 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

» Desafio JK: 21 km (no dia 20) +21 km (no dia 21)

» Desafio Brasília sem limites (novidade): 5 km (no dia 18)+ 10 km (no dia 19) + 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

» Inscrições no site: www.brasilcorrida.com.br

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima