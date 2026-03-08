George Russell vence GP da Austrália de F1 com dobradinha da Mercedes

George Russell no pódio após vencer o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 no Circuito de Albert Park - (crédito: WILLIAM WEST / AFP)

O piloto britânico George Russell venceu neste domingo (8) o Grande Prêmio da Austrália, a primeira das 24 etapas da temporada 2026 da Fórmula 1, à frente de seu companheiro de equipe, o italiano Kimi Antonelli, que completou a dobradinha da Mercedes.

Os dois carros da escuderia alemã, que já haviam dominado a classificação no sábado, repetiram o desempenho na corrida e terminaram bem à frente das duas Ferrari, pilotadas pelo monegasco Charles Leclerc (3º) e pelo heptacampeão mundial Lewis Hamilton (4º).

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou a corrida na nona posição, dentro da zona de pontuação.