George Russell vence GP da Austrália de F1 com dobradinha da Mercedes

O piloto britânico George Russell venceu neste domingo (8) o Grande Prêmio da Austrália, a primeira das 24 etapas da temporada 2026 da Fórmula 1, à frente de seu companheiro de equipe, o italiano Kimi Antonelli, que completou a dobradinha da Mercedes.
Os dois carros da escuderia alemã, que já haviam dominado a classificação no sábado, repetiram o desempenho na corrida e terminaram bem à frente das duas Ferrari, pilotadas pelo monegasco Charles Leclerc (3º) e pelo heptacampeão mundial Lewis Hamilton (4º).
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou a corrida na nona posição, dentro da zona de pontuação.
