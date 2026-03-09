GPS do Brasileirão: estaduais são termômetro na corrida por pontos corridos

O Flamengo comemora o sétimo tricampeonato carioca na história do clube na estreia do técnico Leonardo Jardim - (crédito: ESTADÃO CONTEÚDO)

Campeonatos estaduais não valem nada. Ignorância. Os torneios domésticos são bons indicadores do Campeonato Brasileiro há pelo menos 10 temporadas. A contar de 2016, sete campeões locais pegaram embalo e ganharam no mesmo ano a Série A: Corinthians (2017), Flamengo (2019, 2020 e 2025), Atlético-MG (2021) e o Palmeiras (2022 e 2023). Portanto, respeito é bom e os donos das taças conquistadas no fim de semana gostam.

Atual campeão brasileiro, o Flamengo é tri carioca em edições consecutivas pela sétima vez. Depois de amargar o vice na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana neste início de temporada — e da demissão do técnico Filipe Luís —, o time rubro-negro empatou por 0 x 0 contra o Fluminense numa decisão insossa em jogo único e triunfou nos pênaltis por 5 x 4. O goleiro Rossi pegou duas cobranças e atuou como um extintor de incêndio na crise rubro-negra. Bipolar, a torcida gritou "Filipe Luís" seis dias de xingar o treinador na goleada por 8 x 0 contra o Madureira na partida de volta da semifinal. Sucessor, o português Leonardo Jardim insere no currículo o primeiro título no Brasil depois da passagem pelo Cruzeiro.

"Ele tem ideia nova", elogiou o volante Jorginho. "Não podemos esquecer o trabalho", afirmou Rossi, em referência a Filipe Luís. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, defende homenagem ao antecessor. "Eu acho justo que ele ganhe uma medalha, não sei como vai ser e não vejo problema. Ele deu uma contribuição importantíssima para o Flamengo, o que ele fez nunca será apagado. Ele está na galeria de grandes campeões rubro-negros, como jogador e como técnico, mas temos que olhar para frente. Vida que segue", disse.

O tri não drena a crise. O risco da demissão do diretor José Boto continua. O executivo falou sobre a possibilidade. "Uma coisa que o futebol me ensinou: desde que assinamos um contrato, temos que estar prontos para sair. Toda vez que saio de um clube, saio sem rancor, sem raiva, sem nada", disse.

Campeão da Taça Guanabara, o título simbólico da primeira fase, o técnico argentino Luis Zubeldia elogiou o Fluminense. "Foi uma partida muito parelha, disputada, típico de final. Praticamente não houve diferença entre as duas equipes, um pouco do que imaginávamos, porque esse tipo de partida é assim", lamentou o hermano.

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encerrou o jejum de 700 dias sem título ao vencer por o Novorizontino por 2 x 1 no segundo round da final do Campeonato Paulista. O time alviverde havia vencido na Arena Barueri por 1 x 0 na quarta-feira passada, gol de Flaco López. Ontem, Murilo abriu o placar, Matheus Bianchi igualou, mas Vitor Roque desequilibrou e garantiu o êxtase alviverde. A equipe do interior paulista amarga o segundo vice depois da derrota contra o Bragantino na final caipira de 1990.

Em Belo Horizonte, o Cruzeiro saiu da fila de sete anos. Kaio Jorge fez gol da quebra da hegemonia do Atlético-MG e impediu o hepta do Galo. Questionado pela torcida, Tite é campeão nos quatro principais estaduais: ganhou o Gaúcho com Caxias, Inter e Grêmio; o Paulista com o Corinthians; o Carioca pelo Flamengo e agora o Mineiro pelo Cruzeiro. Ele não ganhava taça desde o Carioca de 2024 pelo Flamengo contra o Nova Iguaçu na decisão do Carioca.

Campeão pela primeira vez como dono da SAF, o empresário Pedro Lourenço reafirmou a confiança no trabalho de Tite e usou uma expressão forte para defendê-lo: "Tite é um cara sério, não é um moleque. Nós tínhamos convicção com o Tite. Tínhamos não, temos a convicção com o Tite. Então, o Tite é o nosso técnico, nós não vamos trocar", bancou depois de uma confusão generalizada no campo depois da partida.

Em Porto Alegre, o Grêmio administrou a vantagem de 3 x 0 construída na Arena ao empatar com o Inter por 1 x 1, no Beira-Rio, e confirmar o bi. Sob o comando do português Luís Castro, Gustavo Martins abriu o placar. Alan Patrick descontou, mas deu tricolor no agregado por 4 x 1 na casa do rival.









