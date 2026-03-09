Brasília Open Beach Tennis tem inscrições abertas na categoria amadora

O evento será disputado em Brasília com categorias até +60 e duplas mistas - (crédito: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para as categorias amadoras da etapa de Brasília do Brasil Open Beach Tennis Series, um dos maiores circuitos da modalidade no país. O torneio será disputado entre de 25 a 29 de março nas quadras de areia do Iate Clube de Brasília.

A etapa de Brasília contará com as categorias A, B, C, D, Iniciantes, 40+, 50+, 60+ e Duplas Mistas. O torneio também vale pontos para o Grand Slam da Federação Brasiliense de Tênis e Beach Tennis.

Além das disputas amadoras, o Brasil Open Beach Tennis Series contará com o formato exclusivo Rei e Rainha da Quadra, no masculino e no feminino, reunindo atletas de elite da modalidade.

Em cada etapa, quatro atletas convidados por naipe se enfrentam no sistema todos contra todos, com duplas alternadas a cada rodada. Ao final, o atleta com melhor desempenho individual é coroado Rei ou Rainha da Quadra.

O Brasil Open Beach Tennis Series teve início no ano passado, com etapas realizadas no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Brasília abre o calendário 2026 como a terceira etapa do circuito, que terá São Paulo como sede da etapa final, em data ainda a ser confirmada.



Programe-se

Brasil Open Beach Tennis Series

Quando: 25 a 29/3

Onde: Iate Clube

Inscrições no link: https://LetzPlay.me/t/54787

Mais informações

Site: www.brasilopenbt.com.br

Instagram: @brasilopenbt_