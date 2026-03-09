Brasília Open Beach Tennis tem inscrições abertas na categoria amadora

Estão abertas as inscrições para as categorias amadoras da etapa de Brasília do Brasil Open Beach Tennis Series, um dos maiores circuitos da modalidade no país. O torneio será disputado entre de 25 a 29 de março nas quadras de areia do Iate Clube de Brasília.
A etapa de Brasília contará com as categorias A, B, C, D, Iniciantes, 40+, 50+, 60+ e Duplas Mistas. O torneio também vale pontos para o Grand Slam da Federação Brasiliense de Tênis e Beach Tennis.
Além das disputas amadoras, o Brasil Open Beach Tennis Series contará com o formato exclusivo Rei e Rainha da Quadra, no masculino e no feminino, reunindo atletas de elite da modalidade.
Em cada etapa, quatro atletas convidados por naipe se enfrentam no sistema todos contra todos, com duplas alternadas a cada rodada. Ao final, o atleta com melhor desempenho individual é coroado Rei ou Rainha da Quadra.
O Brasil Open Beach Tennis Series teve início no ano passado, com etapas realizadas no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Brasília abre o calendário 2026 como a terceira etapa do circuito, que terá São Paulo como sede da etapa final, em data ainda a ser confirmada.
Programe-se
Brasil Open Beach Tennis Series
Quando: 25 a 29/3
Onde: Iate Clube
Inscrições no link: https://LetzPlay.me/t/54787
Mais informações
Site: www.brasilopenbt.com.br
Instagram: @brasilopenbt_
