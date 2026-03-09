Jogos de Inverno: conheça Cristian Ribera, esperança de medalha do Brasil

Principal esperança de brindar o Brasil com a primeira medalha em Jogos Paralímpicos de Inverno, Cristian Ribera estreia, hoje, a partir de 5h45, nas provas qualificatórias de esqui cross-country. O rondoniense radicado em Jundiaí (SP) disputará a categoria sprint da classe sitting (para atletas que competem sentados) e sonha com a final, às 8h15. O SporTV2 transmite.

Ribera é considerado um dos principais nomes do esqui cross-country. Do fim de 2024 para cá, conquistou seis competições internacionais de relevância, como os sprints da Copa do Mundo. Vitórias na Finlândia, na Itália e na Noruega o honraram como campeão da temporada 2025 ao receber o Globo de Cristal.

Cristian Ribera quer superar a 9ª colocação na prova sprint da classe sitting nos Jogos Olímpicos de Pequim-2022. "Muito contente, até que enfim chegou minha prova. É a minha terceira participação em Jogos Paralímpicos de Inverno, ainda novo, mas com 10 anos de bagagem, completando 11. Feliz e tranquilo. Treinei a vida toda, o trabalho está feito. Vamos de novo e, se Deus quiser, vamos ganhar", discursou ao site do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Cristian nasceu com artrogripose, doença congênita das articulações das extremidades, e, em busca de tratamento, a família mudou-se de Rondônia para São Paulo aos três meses de vida. Já passou por 21 cirurgias para a correção das pernas. Começou no esporte com 15 anos. À época, foi o atleta mais jovem a participar dos Jogos Paralímpicos de Inverno PyeongChang-2018, quando alcançou a melhor colocação do Brasil na história, com o sexto lugar na prova de 15km.

Ribera é conhecido pelo estilo agressivo em provas curtas, com largadas fortes na tentativa de abrir vantagem no início das disputas. A prova de sprint do esqui cross-country é disputada em formato eliminatório. Inicialmente, todos os atletas realizam uma classificatória individual contra o relógio. Os mais rápidos avançam para as baterias, que incluem semifinais e a final tem a participação dos seis mais rápidos, disputadas diretamente entre os competidores no percurso.

Outros brasileiros entrarão, hoje, em ação nas provas de sprint do cross-country. Aline Rocha, Elena Sena, Guilherme Rocha e Robelson Lula, disputam a classe sitting, enquanto Wellington da Silva compete na classe standing (para atletas em pé).

*Com informações do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)