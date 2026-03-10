Fifa diz que Copa é "grande demais" para ser adiada por guerra

A Fifa reafirmou que a Copa do Mundo de 2026 será realizada conforme o planejamento, mesmo diante do aumento das tensões militares no cenário internacional - (crédito: YURI CORTEZ / AFP)

Mesmo diante da escalada de conflitos internacionais, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) não considera a possibilidade de adiar a Copa do Mundo de 2026. A avaliação é de que o torneio atingiu uma dimensão logística, econômica e global tão grande que uma suspensão se tornaria praticamente inviável. A afirmação foi feita por um dos principais dirigentes da entidade, que destacou que o evento “é grande demais” para ser interrompido por crises geopolíticas.

A Fifa reafirmou que a Copa do Mundo de 2026 será realizada conforme o planejamento, mesmo diante do aumento das tensões militares no cenário internacional. A informação é do diretor de operações da entidade, Heimo Schirgi, que classificou o torneio como um evento de escala global impossível de ser adiado.

Em declarações feitas no Centro Internacional de Transmissão em Dallas, na segunda-feira (9/3), Schirgi foi questionado especificamente sobre o Irã, cuja participação na Copa do Mundo é incerta devido à guerra travada contra o país por Israel e pelos Estados Unidos.

"Em algum momento, chegaremos a uma resolução e a Copa do Mundo acontecerá, obviamente", disse Schirgi, segundo a NBC 5 de Dallas. "A Copa do Mundo é muito grande e esperamos que todos os classificados possam participar."

Segundo o dirigente, o Mundial é uma operação esportiva e logística gigantesca, que envolve dezenas de países, milhares de profissionais e bilhões de dólares em investimentos. “A Copa do Mundo é grande demais”, afirmou Schirgi ao comentar a possibilidade de impacto de conflitos armados sobre a competição.

Schirgi afirmou que a Fifa está monitorando de perto a situação no Oriente Médio, enquanto trabalha com parceiros federais e internacionais para avaliar os desdobramentos diários.

A edição de 2026 será a maior da história do futebol. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções, em vez das 32 tradicionais, ampliando significativamente o número de jogos e a complexidade da organização.